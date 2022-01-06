Мнение: О начале и конце казах-майдана



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Ах, как интересно всё начиналось в соседнем Казахстане! И как прозаично и быстро всё заканчивается…

Но это было более-менее ожидаемо. Не самими статистами казахстанского майдана, конечно же: их просто использовали как пешки. Но теми, кто сумел первым их использовать.

Неорганизованное и неподготовленное «восстание народных масс» в Казахстане, похоже, выливается в прозаическую смену власти по восточному типу. Что ж, не первый раз в истории… лукавый визирь захватывает трон престарелого падишаха, утратившего с годами чутьё и хватку.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что воздушно-десантное подразделение Министерства обороны страны ведет бой с террористическими бандами под Алма-Атой. «Террористические банды, устроившие беспорядки в стране, прошли подготовку за рубежом», — заявил он. «По сути дела они международные», — добавил нынешний полноценный лидер Казахской Республики, несколькими часами ранее избавившийся от своего патрона.

Более того, г-н Токаев заявил, что именно группы террористов захватывают здания и объекты инфраструктуры, помещения, где находится стрелковое оружие, ведут бои с курсантами училищ. «Их нападение на Казахстан можно и нужно рассматривать как акт агрессии», — подчеркнул он. Ставший единовластным после отстранения елбасы Нурсултана Назарбаева нынешний казахстанский президент назвал в этой связи «уместным и своевременным» обращение за помощью к партнерам по ОДКБ (России, Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистану).

И естественно, Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы. Об этом в своем Facebook сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян. «В соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республики Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране», – заявил армянский лидер, который в настоящее время является председателем Совета коллективной безопасности.

По его словам, такое решение принято в связи с обращением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и «ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне».

Учитывая, что западные СМИ хранят относительное спокойствие в освещении казахстанских событий, это вмешательство, вероятно, пройдёт без последствий. В том числе для России, для которой силы ОДКБ являются лишь удобной ширмой.

И хотя Казахстан, похоже, остаётся в орбите российского влияния, самое интересное, какие выводы из всего этого сделает нынешний отечественный падишах Владимир #Путин?

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