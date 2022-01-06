 

Токаев обратился к лидерам стран ОДКБ

06.01.2022, 7:06, Разное
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…с просьбой «оказать помощь Казахстану в преодолении террористической угрозы».

Президент Казахстана Токаев обратился к лидерам стран ОДКБ с просьбой «оказать помощь Казахстану в преодолении террористической угрозы». Об этом он пояснил в эфире телеканала Хабар 24, передает Vlасть.

«Полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ — оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле, это уже не угроза, это подрыв целостности государства и самое главное — это нападение на наших граждан, которые просят меня как главу государства в срочном порядке оказать им помощь», — сказал Токаев.

Токаев также заявил, что в Алматы захватили аэропорт и пять самолетов, включая иностранные.

«Многие вещи предстоит изучить, каким образом это случилось, почему?

Но главное сейчас защитить нашу страну, защитить наших граждан», — добавил президент (цитата по «Интерфаксу»).

В ОДКБ входят Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан, Таджикистан и Казахстан.

Ранее Токаев обратился к нации и заявил, что вступил в должность председателя Совета безопасности, который ранее возглавлял экс-президент страны Нурсултан Назарбаев. Токаев отметил, что планирует «действовать максимально жестко».

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В Казахстане в начале января вспыхнули массовые протесты. Все началось с роста цен на сжиженный природный газ, но вскоре требования митингующих политизировались — они потребовали отставки действующей власти. В ночь с 4 на 5 января произошли масштабные столкновения жителей с силовиками в Алматы. После них правительство Казахстана ушло в отставку, а президент ввел чрезвычайное положение на всей территории страны.

Источник: Новая газета



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