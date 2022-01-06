Токаев обратился к лидерам стран ОДКБ
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…с просьбой «оказать помощь Казахстану в преодолении террористической угрозы».
Президент Казахстана Токаев обратился к лидерам стран ОДКБ с просьбой «оказать помощь Казахстану в преодолении террористической угрозы». Об этом он пояснил в эфире телеканала Хабар 24, передает Vlасть.
«Полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ — оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле, это уже не угроза, это подрыв целостности государства и самое главное — это нападение на наших граждан, которые просят меня как главу государства в срочном порядке оказать им помощь», — сказал Токаев.
Токаев также заявил, что в Алматы захватили аэропорт и пять самолетов, включая иностранные.
«Многие вещи предстоит изучить, каким образом это случилось, почему?
Но главное сейчас защитить нашу страну, защитить наших граждан», — добавил президент (цитата по «Интерфаксу»).
В ОДКБ входят Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан, Таджикистан и Казахстан.
Ранее Токаев обратился к нации и заявил, что вступил в должность председателя Совета безопасности, который ранее возглавлял экс-президент страны Нурсултан Назарбаев. Токаев отметил, что планирует «действовать максимально жестко».
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Источник: Новая газета
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