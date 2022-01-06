Мнение: Вот всё и разрешилось

А, ну вот: “Вице-министр здравоохранения и главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал постановление, которое вводит ограничения для непривитых от коронавируса с 5 января, сообщает КазТАГ.

Согласно постановлению, казахстанцы только с зеленым статусом в приложении Ashyq cмогут посещать торговые центры, театры, кинотеатры, тои, караоке, марафоны и другие массовые мероприятия. Зеленый статус выдается тем, кто получил вакцину, либо сделал ПЦР-тест за последние семь дней, либо переболел коронавирусом за последние три месяца.

Невакцинированным казахстанцам также запрещено посещать банкеты, конференции и религиозные объекты во время богослужений в закрытых помещениях.

Ранее, 28 декабря, Минздрав Казахстана предложил не допускать непривитых в торгово-развлекательные центры и банки, чтобы не допустить распространение омикрон-штамма коронавируса”.

Как говорится – “Совпадение? Не думаю!” Смотрим, сколько в Казахстане привитых: 48%, менее половины – почти как в России, словом.

То есть в Казахстане рептилоиды лишили гражданских прав более чем каждого второго, половину населения. После этого “неожиданно” случилось восстание, правительство в полном составе ушло в отставку, того и гляди слетит и главный надзиратель от рептилоидов за Казахстаном, “президент”.

Казахстан оказался нормальной страной, вот в чем все дело. Везде бы так.

“А почему никто до сих пор не назвал главную проблему казахстанского восстания – возможность резкого скачка заболеваемости Covid19? Крайне безответственно протестовать без масок, а лучше – респираторов FFP2. Мы надеемся, силовики проверяют QR-коды у протестующих? А протестующие у силовиков?” (тг-канал Стаса Белковского)