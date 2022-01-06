Мнение: Ракетные и воздушные операции с помощью БПЛА “Ансар Аллах” в 2021 году

Хуситы выложили полный отчет по своим операциям с применение баллистических и крылатых ракет, а также ударных БПЛА и дронов-камикадзе на территории Йемеа и Саудовской Аравии.

Всего в 2021-м году заявлено 332 операции с применением различных ракет и дронов, из которых по ссылке https://english.iswnews.com/22185/infographic-ansar-allah-drone-and-missile-operations-in-2021/ конкретизировано (где, когда и чем) 274. Остальные по неясным причинам не конкретизируют (возможно, разница связана с операциями КСИР и испытаниями иранских ракет и дронов в боевых условиях). Фактически, приблизились к интенсивности – 1 удар в сутки (в январе 2021 филонили – всего 3 атаки), что отражает как объем внутреннего производства дронов и ракет в Йемене, так и поставки "иранского военторга" через Ходейду.

Судя по всему, тема хуситов пользуется все более возрастающим интересом в русском сегменте интернета, поэтому в этом году там не поленились сделать инфографику сразу на русском. В прошлом году такая инфографика выходила только на английском, арабском и фарси.

Давайте уже тогда что-ли и ролики с русскими субтитрами выпускайте, видео с разбегающимися по пустыне саудитами и хадистами пользуются неизменным спросом.

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