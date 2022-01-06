 

Мнение: Антитеррористическая операция

06.01.2022, 4:40, Разное
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Токаев объявил, что страна подверглась террористическому нападению и обратился к ОДКБ за военной помощью. Диктаторы, особенно слабые, очень любят называть собственный народ террористами и призывать иностранных оккупантов поддержать их задницу штыками. Одного такого мы уже седьмой год поддерживаем на Ближнем Востоке, одного — в Центральной Африке, еще одного — в Мозамбике. Теперь вот, возможно, еще и в Средней Азии.

Между тем в казахстанских городах предсказуемо из всех щелей повалил криминал и мародеры. Уже разграблены крупные торговые центры. Тут уже не социальный протест, и если мародеров начнут отстреливать, это будет вполне разумно. Другой вопрос, что сейчас деморализованная полиция себя вряд ли способна защитить. А потому самоорганизация людей — единственный рациональный метод пережить коллапс власти. По крайней мере, на первых порах.

Источник: Эль Мюрид



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