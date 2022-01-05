 

Мнение: Хулиганы в Казахстане

05.01.2022, 21:34, Разное
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В казахском Талдыкоргане протестующие  снесли памятник бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.

А нынешний президент Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением. В котором заявил, что «Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово. Именно заговорщиков….».

Вот они эти самые заговорщики. Высоко организовались и поехали заговор заговаривать…

Главное в обращении Токаева: глава государства, похоже  не понимает, что происходит в стране. Или понимает, но преднамеренно врет народу, что по всему Казахстану расхулиганились хулиганы. И только хулиганы. Больше некому. Хотя не понятно, если это хулиганы вышли похулиганить,  почему было выполнено требование хулиганов о снижении стоимости газа? Почему по требованию хулиганов было отправлено в оставку правительство? Не логично…

Если президент не хочет признавать, что народ вышел на улицы, потому что народ довели до точки кипения, этот президент, похоже тоже обречен. И его, видимо, тоже снесут. Как снесли памятник Назарбаеву Талдыкоргане.

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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