Они будут жить – Личное мнение

Меня трясёт, поэтому буду писать максимально сухо. Иначе сердце лопнет. Не выдержу.

Подозреваемые в похищении и убийстве 5-летней девочки задержаны.

Вот скриншот из видео с места их задержания.

Вот сюда 24-летний и 44-летний задержанные притащили ребёнка — в комнату, которую они снимали в общежитии. Там же сотрудники уголовного розыска и нашли её бездыханное тело.

Оба судимы. Один — условно за кражу, сейчас находится на испытательном сроке.

Другой — за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, и незаконное распространение порнографических материалов. В марте 2021 года освободился из мест лишения свободы. В отношении него по решению суда установлен административный надзор.

Ещё раз: два судимых мужика, один из которых находится на испытательном сроке, другой — под административным надзором, смогли среди бела дня, в центре города, похитить 5-летнюю девочку и… Даже писать не хочу, что дальше.

Как посмотрю на фотографию комнаты, где ребёнок провёл последние часы своей жизни, — так слёзы текут рекой и гнев сжимает холодной стальной лапой горло.

Девочки больше нет. Подозреваемых, которые уже дали признательные показания, наверняка осудят.

Но они будут жить. Смертной казни в России, по-прежнему, нет. Мораторий у нас на неё — спасибо Совету Европы. Вот только нужна ли нашему правосудию их европейская толерантность? В США, например, смертная казнь есть, применяется довольно часто. Есть она и в Китае. И в России всё-таки, как мне кажется, следует снова подумать о целесообразности моратория.

Что думаете? Что чувствуете?

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