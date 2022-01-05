Ксения Бородина рассердилась на вопрос фолловера о личных отношениях: “Могу жить как хочу!”

Популярная ведущая Ксения Бородина недавно в разделе Stories своего микроблога в Instagram пообщалась с подписчиками в интерактивном режиме. Вопрос одного из них о личных отношениях вызвал массу негодования знаменитости.

В ходе онлайн-беседы посетители страницы Ксении Бородиной задавали ей вопросы из самых разных сфер, как профессиональной, так и личной жизни. И, стоит отметить, хозяйка аккаунта отвечала на них весьма толерантно и откровенно. Однако когда один из фолловеров попытался узнать у звезды подробности её романтических отношений с новым избранником, красотка не на шутку рассердилась. Она однозначно заявила, что раскрытие нюансов “амурных” дел вовсе не входит в её планы. Более того, подобные проявления в прошлом Бородина назвала большой ошибкой со своей стороны и задекларировала намерение впредь подобного не повторять.



Изображение взято с: [email protected]

К слову, ведущая даже заинтересовалась, почему из всех звезд отечественного шоубиза именно её личная жизнь стала такой излюбленной темой для обсуждения в СМИ и в обществе. “Я давно свободный человек и могу жить как хочу, мне у кого надо разрешение спрашивать?! И отдельный привет “желтым” журналам, мне кажется, если бы не я и ваши заказные статейки, вы давно бы были банкротами”, – эмоционально возмутилась знаменитость, не постеснявшись разбавить гневную тираду весьма издевательскими эмодзи.



Изображение взято с: [email protected]

Стоит отметить, что и свое отношение к представителям противоположного пола в целом Ксения Бородина в рамках общения с подписчиками тоже изложила очень красноречиво. Так, одна из поклонниц пожаловалась любимице на недавнее болезненное расставание с любимым и пояснила о своем нежелании жить из-за нежданной проблемы. Однако ведущая поспешила утешить незнакомку, заверив её в полной бессмысленности таких мыслей. “Ни один житель в мире не стоит того, чтобы лишать себя жизни!” – резюмировала она.

Источник: www.instagram.com