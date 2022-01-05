 

Мнение: Путина и Россию выкидывают из очередной страны

05.01.2022, 21:16, Разное
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Но вообще, судя по реакции Станкевича и подобной ему публики, у нас все предсказуемо и скучно до зевоты. Это я так, романтики ради, размечтался, вообразил какой-то мрачный нуар типа “живые мертвецы выкапываются из могил и при помощи молодежи возвращают себе власть в одной отдельно взятой Алма-Ате”. На деле просто продолжается череда “геополитических катастроф” – Грузия, Армения, Украина, и вот теперь Казахстан: все выходят из “зоны российского влияния”, что бы ни называть столь странным термином. В Казахстане, судя по всему, выходят под Китай, окончательно. Токаев выкинул Елбасы с поста Елбасы, теперь тот не Елбасы, а простой “трудящийся Востока”.

Причина проста и банальна – России эту свою “зону влияния” нечем держать, кроме тупой военной силы, однако применять военную силу нам никто не даст, да мы и не можем. Если в 1991 не смогли – что уж теперь-то щеки раздувать? Как я уже писал много раз – Россия НЕПРИВЛЕКАТЕЛЬНА, поэтому никакой “зоны влияния” у нас, строго говоря, быть не может. НЕЧЕМ влиять.

А то, что Казахстан выходит скорее к Китаю, чем к Западу, видно, наверно, по тому, что в протестах звучит довольно хорошо различимая нотка – против ковидобесия, куар-кодов и принудительной вакцинации. Китай-то вообще помешан на тотальном контроле. Назарбаевский клан, чтобы не раздражать Китай, вводил у себя куаркодизацию в ускоренном темпе, думая, что “мы-то не такие, но нам это позволит остаться у власти” – их теперь сносят хунвейбины на волне протестов в том числе против куаркодизации.

А когда Китай окончательно утвердится – им там устроят такой цифровой концлагерь, что вообще любо-дорого. Не хуже, чем в самом Китае с уйгурами (те же казахи, по сути).

Источник: Размышления вольного социолога



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