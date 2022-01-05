Четвертый день массовых протестов в Казахстане

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Штурм здания городской администрации и резиденции президента, захват аэропорта, отключение интернета, разгром редакций и режим ЧП. Следим за развитием событий в режиме онлайн.

В Казахстане уже четвертый день люди выходят на массовые акции протеста. Все началось с роста цены на сжиженный газ, а к настоящему моменту демонстрации переросли в столкновения с силовиками, захваты зданий администраций в крупных городах, отключение интернета по всей стране и погромы в редакциях телеканалов.

Подробно о последних событиях в соседней республике — в обновляемом материале «Новой газеты».

РЕЖИМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ВВЕЛИ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ КАЗАХСТАНА

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к нации

Он заявил, что вступил в должность председателя Совета безопасности, который ранее возглавлял экс-президент страны Нурсултан Назарбаев. Кроме того, Токаев сказал, что будет «действовать максимально жестко». «Это вопрос безопасности государства. Я буду находиться в столице вместе с народом», — пояснил он.

Токаев также заявил, что среди силовиков в результате столкновений с протестующими есть убитые и раненые.

«Толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих, издеваются над ними: голыми водят по улицам, подвергают насилию женщин, грабят магазины. Обстановка угрожает жителям Алматы. Терпеть нельзя», — добавил Токаев.

Отставка правительства

Утро 5 января в Казахстане началось с отставки правительства на фоне общенациональных протестов из-за роста цен на газ. Врио премьера Казахстана стал бывший первый вице-премьер Алихан Смаилов. Министры будут исполнять свои обязанности до назначения нового кабмина. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил замглавы своей администрации Мурата Нуртлеу первым зампредом Комитета национальной безопасности, а своего помощника Ерлана Карина — госсекретарем.

После этого Токаев провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране. Он раскритиковал ход реализации своего поручения по строительству нового завода газа в Мангистауской области, отметил отсутствие системного подхода к реформированию отрасли и в итоге поручил ввести госрегулирование цен на газ, топливо и продукты.

Штурмы правительственных зданий в Алматы

С утра протестующие ворвались городскую администрацию (акимат) Алматы. В здании начался пожар.

Кроме того, штурмовать начали резиденцию президента.

Корреспондент ТАСС передает с места событий, что оба здания охвачены огнем, протесты продолжаются. Как сообщает агентство, силовики применяют светошумовые гранаты. У резиденции президента также слышна сильная стрельба. ТАСС отмечает, что силовики покинули здание.

Ранее сообщалось, что в Алматы загорелось здание прокуратуры.

Корреспондент РИА Новости сообщает, что протестующие в Алматы отобрали у полиции огнестрельное оружие, щиты и дубинки. Группы протестующих по 30-50 человек направляются к площади Республики, слышны разрывы светошумовых гранат и выстрелы, передает Sputnik Казахстан. При этом полиции в городе не видно.

Отключение интернета и разгром телевизионных редакций

По всему Казахстану отключили интернет, следует из данных сервиса NetBlocks. Ранее сообщалось, что интернет отключил оператор Казахтелеком.

На площади Революции протестующие захватили здание телеканала «Мир24» и потребовали выхода в прямой эфир. В помещение, как пишет Orda, ворвались люди с дубинками, которые примерно час удерживали сотрудников телеканала и журналистов других СМИ. Спустя некоторое время их вывели из здания.

При этом председатель МТРК «Мир» Радик Батыршин опроверг сообщения о требованиях выйти в эфир.

«В офис ворвались неизвестные. Они разгромили спутниковую аппаратную, рабочие места журналистов. Сообщение о том, что кто-то потребовал выхода в эфир, не соответствует действительности», — сказал он.

«Sputnik Казахстан» пишет, что корреспондент издания также был в захваченном здании, в котором расположены корпункты республиканских телеканалов. По его словам, помещения редакций разгромлены.

«Медиазона*. Центральная Азия» сообщила, что протестующие начали строить баррикады в Алматы. По словам журналиста издания, митингующие ведут себя агрессивно, некоторые из них пьяны.

По информации Orda, неизвестные ворвались в здание филиала национального государственного телеканала «Казахстан» в Алматы и подожгли его.

Погромы происходят не только в редакциях, но и в магазинах. Очевидцы сообщили, что на проспекте Назарбаева в Алматы громят магазины косметики Mon Amie и уносят продукцию.

Захват аэропорта в Алматы

Аэропорт Алматы захвачен, сотрудников эвакуируют, сообщает Orda со ссылкой на очевидцев. В пресс-службе аэропорта также подтвердили захват.

«По предварительным данным в аэропорту сейчас находятся около 45 захватчиков. Как они зашли, наши сотрудники покинули аэропорт. В момент захвата пассажиров в терминале не было», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, Sputnik Казахстан передает, что протестующие пытаются взять штурмом здание Ауэзовского РОВД.

В соцсетях распространилось видео, на котором, как утверждается, гибнет один из военных. Baza сравнила кадры и выяснила, что события на видео происходили возле резиденции президента Казахстана в Алматы, которое ранее захватили протестующие. При этом официального подтверждения того, что человек на видео получил ранение или погиб, нет.

Реакция России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: Убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы.

МИД РФ: Выступаем за мирное решение всех проблем в рамках конституционно-правового поля и диалог, а не через уличные беспорядки и нарушение законов.

«ОВД-Инфо»** сообщает, что у посольства Казахстана в Москве задержали Антона Мальгаждарова, который устроил одиночный пикет.

* «Медиазона» включена Минюстом в перечень СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

**Внесен Минюстом в реестр незарегистрированных объединений, выполняющих функцию иностранного агента

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