Мнение: Требования восставших

Нашел в Фейсбуке у френда (а больше нигде их и не опубликуют, ежу понятно).

“1.Снизить пенсионный возраст до изначальных параметров;

2. Увеличение размеров пособий для инвалидов 2,3 групп в 2 раза, первой группы – в 3 раза;

3. Вакцинация строго добровольная, отмена сегрегации по типу статуса Аshyd;

4. Выборность Акимов областей и городов;

5. Уменьшить проценты по ипотеке, так как все банки принадлежат президенту и его окружению”.

ВИЛКА. Ни Мировая Жаба, ни наша Гадюка никогда не опубликуют реальные требования восставших, когда они в таком виде. Почему не опубликуют кремлевцы в России – понятно: по их представлению, народ вообще никогда в принципе не может требовать демократии (выборности мэров и губернаторов (акимов), да еще – применяя СИЛУ. То есть не просто таскаясь по улицам с флажками и шариками, но еще и ЗАХВАТЫВАЯ СКЛАДЫ С ОРУЖИЕМ, а также – штурмуя (!) здание Правительства.

Почему еще невозможно озвучить такие требования путинским агитпропом? Ну, еще и первое требование, конечно же: это как это – требовать снижения пенсионного возраста?! Да такого только террористы могут требовать, ясно же. Причем проплаченные одновременно Госдепом и Аль-Каидой, не иначе. Танками, танками давить скотов! Ишь, чего удумали – пенсионный возраст понижать!

Ну и пятое требование для путинпропа – тоже как плевок в лицо. Совсем охерели, комуняки восточные. Как это – “все банки принадлежат президенту и его окружению”?? Это на кого намек?! Да нам тут, если хотите знать, НИЧЕГО не принадлежит, мы все – дурилки картонные!

Словом, с Путинпропом понятно. А Запад? Для Запада ничего страшного в требовании выборности нет, это наоборот “гуд”; снижение пенсионного возраста (то есть сделать его ниже, чем на самом Западе) – ну, просто отеческая мудрая улыбка, “детишки балуются”; для истинного джентльмена ведь все туземцы – они как дети…

Но – пункт 3… Пункт 3 – это уже посягательство на СВЯТОЕ. Такое не прощается. Туземцы – они, конечно, туземцы, но и МЕРУ надо знать! Тут уже “выпускаем Станкевича”, его выход: патронов не жалеть, подключить танки, выжечь всё НАПАЛМОМ. И – самое главное – тотально замолчать истинную причину. С пунктом 3 все остальные пункты делаются неважны: оценка одна – в Казахстане восстание расистов, сторонников плоской земли, мракобесов и коммунистов. ВСЁ отменить, никаких “требований восставших” не упоминать.

“А что ж говорить-то, сэр? Что говорить, товарищ политрук? Из-за чего они восстали, Эрнст? – (хором) Пишите: “Восстали из-за повышения цен на газ!”

Жаба и Гадюка работают сообща. “А покупали бы электромобили – ничего бы не было”.

А так-то, если вы искали нормальную программу политической партии ДЛЯ НАС – так ведь вот она.