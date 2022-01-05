«По ошибке применили коэффициенты для России»: глава «Газпром – Казахстан» извинился за повышение цен на газ в республике

Генеральный директор российской компании «Газпром – Казахстан» Андрей Скоморох признал ошибку в необоснованном повышении цен на газ в Казахстане. Глава предприятия возложил вину на экономиста, который при формировании цены на газ в республике использовал амортизационные коэффициенты для России.

«Специалист нашего главного офиса в Санкт-Петербурге перепутал повышающий коэффициент и неправильно рассчитал цену. В России мы каждый год поднимаем цены на газ до 50%. У нас рост цен обычно не приводит к таким серьезным последствиям. Люди просто платят и ездят молча. Очень жаль, что из-за такого недоразумения сложилась столь досадная ситуация. Надеемся, что в ближайшее время рынок стабилизируется и люди привыкнут к новой реальности. Еще раз приносим свои извинениям всем жителям Казахстана и желаем веселого Рождества», — заявил генеральный директор компании.

Скоморох добавил, что цену на газ в Казахстане понизить не представляется возможным из-за утвержденного бюджета на 2022 год. По его словам, доходная часть компании не подлежит изменению ни при каких обстоятельствах и пересмотреть ее можно будет только в декабре текущего года.

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