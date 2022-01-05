Мнение: Проекты приносящие «реальные, поддающиеся измерению результаты»

Проекты приносящие «реальные, поддающиеся измерению результаты»

Госдепартамент США и американское Агентство по международному развитию (USAID) выделят более $1,5 млн на деятельность, направленную на укрепление потенциала организаций гражданского общества и «защиту прав и свобод» человека в Казахстане. Как уточнили в Бюро по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений Госдепа, США заинтересованы в оказании содействия казахстанским организациям гражданского общества, деятельность которых «сфокусирована на защите основных свобод». Особый интерес Вашингтон проявил к развитию «свободы ассоциаций» в республике.

Цель бюро заключается в продвижении уважения и укреплении защиты свободы ассоциаций в Казахстане и обеспечении полноценной представленности мнения граждан Казахстана в «слышащем государстве» президента Токаева сильными, разнообразными и устойчивыми организациями гражданского общества, способными от имени граждан эффективно отстаивать их интересы перед казахстанскими правительственными служащими и обществом в целом»

3 апреля 2021 года.

Посольство США объявляет о приеме заявок на гранты для реализации проектов по укреплению казахстанского медиа-рынка посредством продвижения стандартов профессиональной журналистики, внедрения инновационных подходов в сборе или распространении новостей, а также поддержки развития взаимообмена.

Предложения по проектам должны быть направлены на одну из следующих тем:

Тема 1: Инновационные подходы в сборе или распространении новостей, в частности, среди более молодого населения.

Тема 2: Продвижение стандартов профессиональной журналистики, в частности, проверка фактов, проверка достоверности информации и освещение на основе фактов.

Тема 3: Поддержка финансовой устойчивости СМИ в Казахстане, включая альтернативные источники дохода, путем обучения СМИ различным бизнес-моделям и методам роста своей аудитории.

Тема 4: Поддержка развития взаимообмена или сетей профессионалов для более качественной отчетности, этической и объективной журналистики и т.д.

Тема 5: Анализ тенденций потребления медиаконтента, дезинформации / мисинформации в Казахстане и других предубеждений.

19 апреля 2021 года

Государственный департамент США планирует выделить до $120 тыс. на инициативу по «усилению» медиарынка Казахстана.

Цель программы — укрепление средств массовой информации в Казахстане путём повышения профессионализма журналистов и сокращения отрицательного воздействия в Казахстане фейковых новостей.

Как уточняется, способствовать «усилению» рынка СМИ центральноазиатской республики американская сторона намерена несколькими способами, например посредством финансирования проектов по применению «инновационных подходов» к распространению новостей.

Поддержка «финансовой устойчивости» казахстанских СМИ и развитие программ обмена специалистами также входят в сферу интересов США в рамках новой программы.

Как подчеркнули в Госдепе, приоритет отдадут инициативам тех соискателей финансирования, чьи проекты принесут «реальные, поддающиеся измерению результаты».

22 апреля 2021 года

США планируют потратить 240 миллионов долларов на строительство военных объектов в 20 странах мира, а именно в регионах Ближнего Востока и Центральной Азии, включая Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан.

20 мая 2021 года

И так далее.

В текущей ситуации, эти инвестиции позволяют влиять на протестное движение и перехватывать повестку, переводя экономические требования связанные с борьбой против повышения цен на газ правительством Казахстана, в целенаправленную кампанию по смене политического режима. Это конечно не означает, что "Госдеп повысил цену на газ для населения". Это сделало правительство Казахстана.

Но это не отменяет простого факта. что этими протестами уже сейчас пользуются во вполне определенных целях по уже хорошо знакомым лекалам.

Власти только сейчас начали смутно о чем-то догадываться и заявляют о финансировании экстремистских протестов в Алма-Ате. Ну так вы скажите, кто это финансирует, но как и в случае с Лукашенко, инерция предшествующего курса слишком сильна.

Ну а так, уж больно все это напоминает Белоруссию в первые дни после начала попытки переворота, когда Лукашенко откровенно зашатался, гос.пропаганда находилась в полнейшей прострации, а силовики подвергались тотальной травле. Но как и в Белоруссии, Назарбаев и Токаев, вполне себе спокойно относились к работе на территории Казахстана западных НКО, которые готовили проекты, которые в определенных условиях могут приносить "реальные, поддающиеся изменения результаты". Причем особо даже не скрывались.

Это не значит, что они всегда дают результат, но вот – власти дали удобный повод, инфраструктура уже развернута (как на Украине, где основная медийно-организационная структура гос.переворота была уже развернута с лета 2013 года), почему бы не попробовать направить объективные экономические протесты в русло желаемых политических и главное, стратегических изменений.

Игра США как раз понятна. Интереснее, как будут действовать РФ и Китай.

Отноительно вопросов – а вам, что, жаль Назарбаева? Нет, не жаль. Из лидеров бывших республик СССР пожалуй лишь Лукашенко был симпатичен.

В Телеге запущена онлайн-трансляция по Казахстану, кому интересно – подписывайтесь https://t.me/boris_rozhin

Промежуточные итоги в 9 и ночью.

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