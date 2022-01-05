 

Мнение: Новый Елбасы

05.01.2022, 18:52, Разное
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Как я вчера и предполагал, все решилось в течение одних суток. Классическая восточная деспотия, источенная коррупцией, рухнула сразу и целиком. Правда, встает вопрос — рухнула ли, и если да, то скорее, рухнул только один конкретный клан одного конкретного Елбасы. На смену которого немедленно пытается возникнуть точно такой же, но под новым Елбасы с новой фамилией, но полностью в старом формате.

Другого формата у восточной деспотии быть не может. Общества в европейском понимании нет, социальная структуризация выражена слабо, реальная власть и собственность распределена по кланово-семейному признаку. Поэтому на смену одной деспотии неизбежно придет другая.

Ключевой вопрос лишь один — слабой будет новая деспотия или сильной. Если новому Елбасы удастся быстро расставить безусловно верных себе людей по всем структурам управления, она будет сильной. Не удастся, и возникнут сложные балансы — слабой. Всё остальное — из области розовых мечтаний.

Новая деспотия обречена на грызню группировок, причем неизбежную, так как единственной целью станет перераспределение собственности свергнутого деспота. Что-то, конечно, у клана Назарбаева останется — но в основном то, что удалось вывести за рубеж и легализовать там. Внутри Казахстана собственность клана будет выставлена на торги между другими группировками. За нее-то и пойдет борьба. «Сильная диктатура» в этом смысле станет сильной потому, что она будет арбитром в этой борьбе. Слабая диктатура будет лишь фиксировать результаты дележки, не принимая в ней участие. Вот и вся разница.

Обычная история для мировой периферии в период жесткого кризиса. Встала проблема «отлучения» части туземной элиты от корыта. Что, собственно, и произошло в прошедшие сутки.

Удержится ли Токаев у власти – это совершенно другой вопрос. Может так случиться, что да. А может – и нет. Но в целом картину произошедшего это вообще никак не изменит.

Источник: Эль Мюрид



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