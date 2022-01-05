Тенденции, которые не дадут замерзнуть: как нестандартно вписать в свой гардероб зимние вещи

Когда мы говорим о зимних комплектах одежды, мы делаем акцент на отсутствии вариативности. И вправду, вы не будете через день менять пуховики и не полезете в шкаф за новой шубой. Остается лишь уповать на аксессуары: шарфы, теплые шапки, перчатки и сумки. Все эти детали хоть немного обновляют надоевший уличный образ.

К счастью, современная мода предлагает нам альтернативное использование привычных элементов гардероба. Рассмотрим это на конкретных примерах.

Свитер вместо шарфа

Этот модный прием перекочевал в зимние образы из комплектов переходного периода. Осенью и весной погода бывает обманчива. Днем ярко светит солнце, а по утрам могут наблюдаться заморозки. Чтобы приготовиться к капризам погоды, не превращаясь в гусеницу, модницы стали набрасывать на плечи поверх пальто трикотажный свитер.

Теперь эта тенденция упрочила свои позиции и даже перешла в зимнюю моду. Уже придумано несколько способов ношения свитера поверх верхней одежды. Этот элемент гардероба защитит вас от холода и ветра не хуже шарфа и будет выглядеть не менее эффектно. Просто найдите свитер, который будет контрастировать с вашей шубкой, и отправляйтесь навстречу модным экспериментам.

Длинный шарф как часть верхней одежды

В этом сезоне в моду вошли длинные шарфы с цветными сегментами и бахромой. Если, по традиции, обвязать этот аксессуар вокруг шеи, теряется значительная часть его привлекательности. Вот почему некоторые модницы носят такие шарфы со свисающими по обе стороны концами как декоративное изделие.

Но мы предлагаем вам пойти еще дальше и использовать красивый многоцветный шарф как еще один слой на пальто (главное фото). Чтобы привести этот трюк в исполнение, вам понадобится пояс или ремень. Просто повесьте шарф на шею, зафиксировав его на талии. Теперь расправьте аксессуар так, чтобы была заполнена большая часть пространства спереди.

Тот же прием можно использовать и с однотонным изделием, перекидывая его через одно плечо. Однако и в том, и в другом случае вы получаете дополнительное утепление.

Плед как верхняя одежда

Во времена, когда верхушки трендов занимают пуховики-одеяла, никто не станет удивляться, когда увидит на улице модницу, закутавшуюся в клетчатый плед. Правда, чтобы красиво стилизовать плед под верхнюю одежду, придется потренироваться перед зеркалом.

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Вы можете обматывать себя по спирали или создавать красивые драпировки. Вы можете призвать на помощь декоративные броши. Когда способ закрепления пледа будет найден, можно отправляться штурмовать Олимп стритстайла. Это прием лучше использовать в тех регионах, где зима недостаточно сурова. Ну а жительницам средних широт лучше дождаться весны.

Одежда задом наперед

А вот еще один необычный прием, которым уже много лет пользуются западные звезды. Началось все с перевернутых задом наперед вечерних платьев и жакетов, а продолжилось кардиганами и верхней одеждой. Вероятно, этот тренд не позволяет значительно утеплиться, но выделиться из толпы он точно позволит.

Почему бы не перевернуть задом наперед надоевшую парку с капюшоном? Тем более что эти изделия в наши дни перекочевали в разряд антитрендов. Весной этот же прием можно провернуть с классическим тренчем, надев его в перевернутом виде поверх брючного костюма.

Рубашка поверх водолазки или свитера

Мы привыкли собирать многослойные образы в очевидном порядке. За рубашкой следует джемпер, а затем идет куртка. При использовании водолазок и свитеров рубашка и вовсе отсутствует за ненадобностью. Но что, если нарушить последовательность, сделав нижним слоем трикотаж? Контрастная рубашка поверх свитера или водолазки смотрится очень эффектно. Да и утепление тоже присутствует.