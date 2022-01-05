Вану Даркхолму присвоено звание заслуженного артиста России

Американскому актёру вьетнамского происхождения Вану Даркхолму, записавшему новогоднее поздравление россиянам, присвоено звание заслуженного артиста РФ. Президент отметил его многолетний труд на благо искусства и высокую популярность в русскоязычной среде.

Это первый случай в истории, когда этим званием наградили гражданина США. Ранее иностранные деятели искусства несколько раз удостаивались столь высокой награды. Среди его обладателей Жерар Депардье, Кэри-Хироюки Тагава и другие. Все они впоследствии получили также российское гражданство. Комментируя награждение, Ван поблагодарил российского президента за высокую оценку его творчества и пообещал и дальше пропагандировать борьбу с рабским менталитетом и идеи мужского братства и товарищества, мотивы которых неоднократно поднимались в фильмах с его участием.

«В США многие считают, что в России большинство население – ё…ные (долбанные – ред.) рабы, а её правитель правит страной из глубокого тёмного подземелья. Что на зарплату в 300$ прожить невозможно, и народ вынужден торговать собой, чтобы не умереть от голода. У нас распространён стереотип, что Путин держит каждого жителя на своём железном кулаке. Мои фильмы призваны показать, что на самом деле российские парни всегда готовы прийти друг другу на выручку, и даже мальчишка из-за соседней двери, какой-нибудь обычный русский Семён, всегда пожертвует всем ради друга», – написал Даркхолм в соцсетях.

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