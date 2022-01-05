Сколько зарабатывает автопроизводитель на выпуске машин

В современном мире покупка автомобиля обходится покупателю в большую сумму. Почему у автомобилей такая стоимость, и почему они такие дорогие?

На отечественном авторынке средняя стоимость автомобиля составила 1,5 миллиона рублей. За последние 5 лет увеличение равно примерно 60%.

Как дорого стоит производство автомобиля? Автопроизводители всегда вынуждены применять новейшие технологии и материалы, которые требуют кроме покупки и предварительного исследования. Что в свою очередь приводит к увеличению трат, связанных с разработкой. Потребность выплачивать заработную плату работников завода является ещё одной статьёй трат. Денежное содержание нужно выплачивать маркетологам, менеджерам и другим специалистам. Всё это сказываются на цене автомобиля, и по ней приходится покупать готовую продукцию.

А ведь есть ещё официальные дилеры компании, которые хотят получить доход. Фактическая стоимость автомобиля является тайной, которая хорошо охраняется. В стоимости автомобиля существует хорошо выраженное отличие между изготовителями машин, которые относятся к распространенным среди населения, это такие автомобили как Volkswagen, Hyundai, Toyota, и изготовителями автомобилей, которые можно отнести к премиум-классу, это Mercedes или Toyota. Для более редких моделей, таких как автомобили спортивного класса от Porsche или Ferrari, показатели совокупности дохода способны достичь и 15%.

В промышленности, связанной с производством автомобилей, имеет место правило – дорогостоящие автомобили дают возможность получать более значительную прибыль, относительно дешевые автомобили – небольшую прибыль.

Институт экономических исследований, который находится в Мюнхене, огласил итоги выполнения одного любопытного исследования. Оно заключалось в расчёте доли дохода, который закладывается производителями автомобилей в стоимость конечного торгового продукта.

Для того чтобы произвести расчёт, взяли среднюю цену нового автомобиля в европейских государствах – 30 тысяч евро или 2,5 миллиона рублей. По причине того, что эксперты производили свои расчёты в Германии, ими была принята во внимание в плане налогообложения ставка местного образца, которая составила 19% или 5 700 евро (475 тысяч рублей).

Затем был проведён подсчёт затрат, которые носили материальный характер – стоимость деталей, электричества, заработной платы сотрудникам, конструкторских работ и гонорары для продавцов. Дилерская прибыль в Германии представляет собой фиксированную величину, которая составляет 16,5 %. Производится её расчёт исходя из цены на автомобиль до налогообложения, что составляет 4 тысячи евро. 2,5 тысячи будет направлено на заработную плату работникам. Помимо этого, необходимо принимать во внимание выплаты производителям металла и различных деталей.

Принимая во внимание обязательства по рекламе, гарантии и осуществление выплаты прибыли держателям акций, экономистам удалось получить сумму в 4 614 евро (386 тысяч рублей), что является не таким уж и выдающимся показателем. Можно сделать вывод, что разговоры об огромных доходах производителей автомобилей чрезмерно преувеличены.