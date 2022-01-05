 

Сергей Лазарев разместил серию фотографий с семейного отдыха в Турции

05.01.2022, 16:54, Разное
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Российский певец поселился в отеле люкс класса одного из городов Турции, в путешествие Лазарев отправился со своей мамой и детьми – Никитой и Анной.
Артист в очередной раз останавливается в отеле Rixos Club Prive для проведения новогодних каникул с родными. Именно это место для Сергея Лазарева приходится по душе в Турции.

Наблюдая за постами и сторис в Instagram звезды российской эстрады можно сделать вывод о том, что семья очень дружно и весело проводит свои зимние выходные. Отдельно артист запостил фотографию улыбки счастливой мамы и видеоролик с детьми, которые задорно играют около виллы.

Лишь один фактор расстраивает семью – закрыты все палатки для отдыха.

“Зимушка, зима!! Бррр, как холодно!” – информирует Лазарев под фотографиями из солнечной Турции.



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