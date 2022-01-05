 

Как развивалась система образования Москвы в 2021 году

05.01.2022, 12:30, Разное
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Несмотря на трудности из-за пандемии, прошедший год был успешным для московского образования, отметила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

“Удалось обеспечить очное образование для школьников с соблюдением мер эпидбезопасности, а сервисы “Московской электронной школы” помогли обеспечить непрерывность образования для отдельных классов, которые уходят на карантин”, – сказала она.

Результаты школьников на ЕГЭ в 2021 году не хуже предыдущих лет, сообщила заммэра. Учащиеся завоевали половину медалей на Всероссийской олимпиаде и установили рекорд за международных соревнованиях, получив 19 золотых медалей.

Ракова напомнила, что в 2021 году открылись новые направления – предпринимательские и медиаклассы. Она отметила большой интерес к проекту со стороны учеников и их родителей.

Продолжилось внедрение цифровых технологий в образование. Сервисы МЭШ помогают не только учителям, но и ученикам и их родителям.

В прошедшем году МЭШ интегрировали с Единой медицинской информационно-аналитической системой. Теперь данные об отсутствии ребенка по болезни для школ и детских садов передаются автоматически, а бумажные справки ушли в прошлое.

Благодаря интеграции с ведущими образовательными платформами в МЭШ в 2022 году будет еще больше учебных материалов. Также школьники и учителя смогут пользоваться виртуальными лабораториями – интерактивными онлайн-симуляторами опытов и экспериментов. Кроме того, в МЭШ появилась возможность создать собственное электронное портфолио.

Подробнее о развитии столичного образования можно узнать на портале mos.ru.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах развития образовательно сферы. Главным проектом ближайших лет станет постепенный переход к индивидуальным образовательным траекториям с учетом талантов, возможностей и желаний каждого ученика, сообщил градоначальник.



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