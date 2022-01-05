Власти 16 городов России разрешили провести спонтанные народные митинги против понижения цен на газ в Казахстане

Движение “НОД” объявило, что согласовало в 16 крупных городах России стихийные народные митинги против уступок протестующим в Казахстане и против понижения цен на газ в соседней страны.

Организаторы считают, что протесты организовали структуры Джорджа Сороса, и призывают к их силовому подавлению “танками, бронемашинами, авиацией, хоть ракетами, если потребуется”.

В “НОД” уточнили: мероприятия пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Владивостоке, Омске, Новосибирске, Донецке, Костроме, Краснодаре, Екатеринбурге и не только.

– Это будут спонтанные народные протесты, которые начнутся завтра в 16:00 по Москве. Будут участвовать наши активисты, где-то местные власти пошли навстречу, помогут работниками ЖЭКов, учителей отправят, ещё кого-то, – рассказал координатор движения по организации и проведению согласованных мероприятий Михаил Рябичев.

Среди согласованных лозунгов: “Мы платим и вы будете!”, “Никаких уступок фашистской гидре”, “НАТО, СТОП!”, “Надо потерпеть”, “ОДКБ, введи войска”. В НОД считают, что это станет “последним мирным сигналом зарвавшимся казахским братьям” и требуют от президента соседней страны проявить жёсткость.

– Армия должна быть с государством, если происходит иначе – страна уходит в подчинение американских марионеток. И именно армия должна сейчас раскатать все эти протесты по асфальту и потребовать от правительства не уходить в отставку, вернуть прежние цены на газ, и может быть даже повыше их поставить в надзидание тем, кто ещё когда-нибудь захочет раскачать страну. Только так можно сохранить Казахстан, – заявили в пресс-службе движения.

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