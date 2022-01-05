 

Власти 16 городов России разрешили провести спонтанные народные митинги против понижения цен на газ в Казахстане

05.01.2022, 11:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Движение “НОД” объявило, что согласовало в 16 крупных городах России стихийные народные митинги против уступок протестующим в Казахстане и против понижения цен на газ в соседней страны.

Организаторы считают, что протесты организовали структуры Джорджа Сороса, и призывают к их силовому подавлению “танками, бронемашинами, авиацией, хоть ракетами, если потребуется”.

В России разрешили провести спонтанные народные митингиВ “НОД” уточнили: мероприятия пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Владивостоке, Омске, Новосибирске, Донецке, Костроме, Краснодаре, Екатеринбурге и не только.

– Это будут спонтанные народные протесты, которые начнутся завтра в 16:00 по Москве. Будут участвовать наши активисты, где-то местные власти пошли навстречу, помогут работниками ЖЭКов, учителей отправят, ещё кого-то, – рассказал координатор движения по организации и проведению согласованных мероприятий Михаил Рябичев.

Среди согласованных лозунгов: “Мы платим и вы будете!”, “Никаких уступок фашистской гидре”, “НАТО, СТОП!”, “Надо потерпеть”, “ОДКБ, введи войска”. В НОД считают, что это станет “последним мирным сигналом зарвавшимся казахским братьям” и требуют от президента соседней страны проявить жёсткость.

– Армия должна быть с государством, если происходит иначе – страна уходит в подчинение американских марионеток. И именно армия должна сейчас раскатать все эти протесты по асфальту и потребовать от правительства не уходить в отставку, вернуть прежние цены на газ, и может быть даже повыше их поставить в надзидание тем, кто ещё когда-нибудь захочет раскачать страну. Только так можно сохранить Казахстан, – заявили в пресс-службе движения.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.03 / Мнение: Двойные стандарты рыночной экономики

02.10 / Вера Брежнева опубликовала откровенный снимок без бюстгальтера

12.10 / Мнение: КНР и АРЕ – мосты будущего

21.12 / Число новых случаев коронавируса в России достигло 25 907

01.09 / Розы необходимо обрезать. Как поступить с кустами после цветения

20.10 / Мнение: Беднеющие британцы и богатеющие россияне

25.12 / Совет Федерации одобрил законы о вытрезвителях

05.02 / Сон менее семи часов способен негативно воздействовать на генетическом уровне

04.03 / Путин поддерживает более активное участие волонтеров в политике

03.10 / Насколько эффективны медицинские перчатки от коронавируса?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика