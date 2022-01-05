Блики, шоколад и с золотистым оттенком: семь вариантов окрашивания волос в карамельных тонах

С началом нового года многим женщинам хочется немного изменить свою внешность. Максимально просто и быстро это можно сделать путем окрашивания волос. Есть несколько популярных оттенков, которые будут модными в 2022 году.

В моде снова карамельные тона, так как они представляют собой сочетание коричневого и блонда. Актуальными будут такие тенденции, как омбре, балаяж и мелирование.

Вот несколько красивых карамельных оттенков, которые будут пользоваться большой популярностью в 2022 году.

Соленая карамель

Это очень красивый оттенок, который отлично подойдет тем, кто привык красить пряди в светлые тона. Цвет соленая карамель является результатом сочетания коричневого тона и светлого омбре на кончиках волос.

С таким красивым оттенком прядей внешность в 2022 году станет более яркой и сияющей. Переливы тонов помогают подчеркнуть нежность и женственность. Такой цвет помогает освежить черты лица.

Шоколадная карамель

Это красивый карамельно-коричневый цвет волос, который отлично подойдет всем девушкам, предпочитающим натуральность. Создается безупречная композиция благодаря теплым ноткам, в которых хорошо прослеживается естественная рыжина. Это придает образу некоторую дерзость.

Это отличное решение для тех, кто все еще сомневается и не готов слишком кардинально менять свою внешность. Сам процесс окрашивания простой, так как красящий состав наносится равномерно по всей длине волос. Лучше всего цвет шоколадная карамель подходит девушкам со смуглой кожей. Однако этот оттенок хорошо смотрится и на светлокожих, так как он считается универсальным вариантом.

Пепельно-карамельный

Этот цвет волос отлично подходит для любого оттенка кожи и помогает сделать образ намного ярче и привлекательнее.

Пепельно-карамельный тон отличается тем, что имеет красивые серые блики. Это очень популярный цвет волос. Пепельно-карамельный цвет красиво переливается, и создается своего рода эффект омбре.

Темно-карамельный

Этот яркий и насыщенный цвет волос хорошо подходит для всех девушек со светлым и бледным оттенком кожи, так как помогает добавить образу немного тепла. Получается мягкий и нежный золотистый цвет с эффектными переливами.

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Можно сочетать темно-карамельный тон с карамельно-коричневым, чтобы получился легкий и красивый переход, создающий яркие блики. Легкость прическе и натуральный оттенок прядям поможет придать мелкое мелирование.

Карамельный блонд с золотистым оттенком

Этот цвет волос хорошо подходит всем девушкам со смуглой и загорелой кожей. Карамельный блонд представляет собой сочетание коричневого с золотистым оттенком. Он еще называется темно-русым цветом и представляет собой что-то среднее между желтым и коричневым цветом.

Процесс окрашивания подразумевает то, что нужно начинать с темной основы, идущей от макушки головы, и постепенно переходить от середины книзу к более светлым бликам. Карамельный блонд с золотистым оттенком начал пользоваться большой популярностью еще в 2021 году и сейчас уверенно удерживает свои позиции.

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Шоколад с карамелью балаяж

Карамельный балаяж будет пользоваться огромной популярностью в 2022 году. Эта техника окрашивания подразумевает создание более естественного эффекта мелирования прядей. Процесс не слишком длительный и более простой, в отличие от других техник окрашивания волос.

В результате применения техники балаяж волосы будут выглядеть более яркими и блестящими. Создается впечатление того, что они просто были подвержены воздействию солнечного света. Это хорошее решение для всех тех, кто хочет выглядеть роскошно и элегантно в новом году.

Светло-карамельный

Этот оттенок прядей идеально подходит светлокожим девушкам с голубыми или зелеными глазами. Можно сделать полное окрашивание волос или же применить технику мелирования.

Светло-карамельный цвет хорош тем, что он помогает освежить внешний вид, добавив немного света и яркости каштановым прядям. Кроме того, этот оттенок идеально подходит всем тем, кто хочет выглядеть максимально естественно, без слишком контрастных переходов.

Переливы теплых тонов добавляют образу мягкость и нежность. Светло-карамельный цвет хорошо сочетается с любой стрижкой, но наиболее интересно выглядит на длинных волосах или же локонах средней длины, так как видны красивые блики.