Мнение: О ковидной катастрофе Америки

Вот и дождались…

Соединённые Штаты готовятся к невиданным доселе катастрофическим последствиям из-за нового ковид-штамма Омикрон. Число заражённых им приблизилось к астрономической цифре в миллион заражений в сутки. И хотя само заболевание пока что большинством инфицированных переносится легче, быстрый рост количества пациентов показывает крайне опасный переход количества в качество.

Всё дело в том, что…

Госпитализации тоже очень быстро растут – просто по закону больших чисел.

Соединённые Штаты установили мировой рекорд – почти 1 миллион новых случаев заражения коронавирусом, о которых было сообщено в понедельник, согласно подсчётам Reuters. Это почти вдвое превышает пиковое значение страны в 505 109 случаев, зафиксированное всего неделю назад. И очень заразный вариант Omicron не показывает признак замедления в темпах распространения по #США.

При этом количество госпитализированных пациентов с COVID-19 выросло почти на 50% за последнюю неделю и теперь превышает 100000. По данным Reuters, впервые после зимнего всплеска год назад этот порог был достигнут. Утешает лишь то, что среднее количество смертей в США в день оставалось довольно стабильным в течение декабря и в начале января и составляло около 1300, согласно подсчётам Reuters. Впрочем смертность обычно отстаёт на 3-4 недели от случаев заболевания и госпитализаций.

Тем временем губернатор Мэриленда Ларри Хоган объявил 30-дневное чрезвычайное положение и мобилизовал 1000 членов Национальной гвардии для операций по реагированию на пандемию, поскольку госпитализации COVID-19 в штате достигли рекордного уровня – более 3000 человек. Это рост более чем на 500% за последние семь недель. «По правде говоря, следующие четыре-шесть недель будут самым сложным периодом всей пандемии, – сказал Ларри Хоган репортёрам. – Наши самы свежие прогнозы показывают, что количество госпитализаций пациентов с COVID может составить более 5000, и это будет более чем на 250% выше, чем наш предыдущий пик в 1952 человека в прошлом году».

Точно известно, что Омикрон передаётся гораздо легче, чем предыдущие штаммы вируса. По оценкам, на этот вариант приходится 95,4% случаев коронавируса, выявленных в Соединённых Штатах по состоянию на 1 января, сообщил во вторник Центр по контролю и профилактике заболеваний США. И как раз в лавинообразном росте заболевших кроется его главная опасность: даже если тяжесть болезни относительно меньше, особенно у молодых, которых новый штамм поражает в первую очередь, сама по себе массовость может перегрузить систему поликлинической и госпитальной помощи. Тем более, что и врачи тоже болеют.

А на подходе, как сообщают из Франции, новая мутация. Каких ещё нам ждать сюрпризов?

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