Мнение: Протесты в Казахстане. Ночь

В продолжение темы https://colonelcassad.livejournal.com/7348334.html протестов в Казахстане.

К ночи ситуация начала обостряться, в некоторых городах идут стычки протестующих с полицией (в Астане сожгли полицейскую машину https://twitter.com/Kirilenko_a/status/1478454000525717506), которая применяет не летальные спецсредства.

Оппозиция призывает не ослаблять давление на власть, так как прекрасно понимает, закончатся протесты, начнется зачистка как в Белоруссии.

Власти же пытается обеспечить контроль над ситуацией в крупных городах и снизить градус протеста обещаниями экономических уступок протестующим.



В Астане отмечается присутствие внутренних войск.

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