 

Мнение: Протесты в Казахстане. Ночь

05.01.2022, 4:07, Разное
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В продолжение темы https://colonelcassad.livejournal.com/7348334.html протестов в Казахстане.
К ночи ситуация начала обостряться, в некоторых городах идут стычки протестующих с полицией (в Астане сожгли полицейскую машину https://twitter.com/Kirilenko_a/status/1478454000525717506), которая применяет не летальные спецсредства.
Оппозиция призывает не ослаблять давление на власть, так как прекрасно понимает, закончатся протесты, начнется зачистка как в Белоруссии.
Власти же пытается обеспечить контроль над ситуацией в крупных городах и снизить градус протеста обещаниями экономических уступок протестующим.


В Астане отмечается присутствие внутренних войск.

Источник: Colonel Cassad



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