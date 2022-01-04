Мнение: Одна нация, один флаг, одна родина, одно государство

Турки готовятся масштабно отметить 107-ю годовщину своего разгрома под Саракамышем.

Одна нация, один флаг, одна родина, одно государство

Мероприятия, посвященные памяти мучеников Сарыкамыш, будут организованы Министерством молодежи и спорта 7-9 января. В свой 107-летний юбилей молодые люди отметят своих мучеников мероприятиями, которые продлятся три дня. Министр молодежи и спорта Мехмет Мухаррем Касапоглу , взгляды которого включены в заявление министерства, заявил, что в этом году, как и каждый год, тысячи молодых людей, которые будут приезжать в Сарыкамыш со всей Турции, почтят память своих предков и славную историю на 107-я годовщину операции Сарыкамыш.

Министр Касапоглу сказал, что молодые люди будут единым сердцем с осознанием того, что они «одна нация, один флаг, одна родина, одно государство», и будут чтить память своих «самоотверженных» предков и мучеников:

«Мы будем чтить память наших мучеников, защищая сознание, которое они нам доверили. Вместе с нашей молодежью мы сделаем эту святую землю, эту райскую землю на пути, открытом нашими предками, которые сделали эту райскую землю нашей родиной. Я надеюсь, что мы навсегда сделали своей эту священную землю вместе с нашей молодежью. Самый священный долг каждого из нас – нести оставленный им флаг должным образом. Когда необходимо, эта Родина. «Наш долг – работать днем ​​и ночью изо всех сил. нести эту страну в будущее, а также отдать жизнь за наших предков».

https://www.aa.com.tr/tr/gundem/turkiye-sarikamis-sehitleri-icin-yuruyecek/2464847 = цинк

Фабула Саракамыша достаточно проста. В конце октября 1914 года Османская Империя вступила в Первую мировую войну на стороне Центральных держав.

В декабре турки пафосно начали наступление на Кавказе и добились некоторых успехов. В январе последовало контрнаступление русской армии жесточайший разгром 3-й турецкой армии под Саракамышем.

Для тех, кто не в курсе:

САРЫКАМЫ́ШСКАЯ ОПЕРА́ЦИЯ 1914–15, обо­ро­ни­тель­ная опе­ра­ция рос. Кав­каз­ской ар­мии, про­ве­дён­ная 9(22).12.1914 – 5(18).1.1915 во вре­мя 1-й ми­ро­вой вой­ны с це­лью от­ра­зить на­сту­п­ле­ние тур. 3-й ар­мии на са­ры­ка­мыш­ско-карс­ском на­прав­ле­нии. В кон. 1914 Кавк. ар­мия (св. 170 тыс. чел., 350 ору­дий; ко­манд. – ген. от кав. И. И. Во­рон­цов-Даш­ков) ве­ла бое­вые дей­ст­вия на не­сколь­ких опе­ра­ци­он­ных на­прав­ле­ни­ях. На ос­нов­ном из них, опи­рав­шем­ся на Са­ры­ка­мыш (ны­не Тур­ция), дей­ст­во­вал Са­ры­ка­мыш­ский от­ряд (ок. 58 тыс. чел., 148 ору­дий); с се­ве­ра его обес­пе­чи­вал Оль­тин­ский от­ряд (ок. 10 тыс. чел., 24 ору­дия). Ту­рец­кая 3-я ар­мия (ген. Ха­сан-Из­зет-па­ша, за­тем во­ен. мин. мар­шал Эн­вер-па­ша) име­ла св. 90 тыс. чел. при 244 ору­ди­ях. План тур. ко­ман­до­ва­ния со­сто­ял в том, что­бы ок­ру­жить и унич­то­жить Са­ры­ка­мыш­ский от­ряд, ов­ла­деть Са­ры­ка­мы­шем, за­тем кре­по­стью Карс и от­крыть до­ро­гу на Тиф­лис (ны­не Тби­ли­си). С этой це­лью 3-я ар­мия долж­на бы­ла ча­стью сил (11-й ар­мей­ский кор­пус и др.) ско­вать рус­ских с фрон­та, а 9-м и 10-м ар­мей­ски­ми кор­пу­са­ми) со­вер­шить глу­бо­кий об­ход их осн. сил с се­ве­ра, ок­ру­жить Са­ры­ка­мыш­ский от­ряд и унич­то­жить его. Тур. ко­ман­до­ва­ние в рас­чё­те на бы­ст­ро­ту дей­ст­вий пло­хо под­го­то­ви­лось к на­сту­пат. опе­рации: вой­ска не име­ли дос­та­точ­ных мате­ри­аль­ных за­па­сов, тё­п­лой оде­ж­ды и на­дёж­ной свя­зи. 9(22) дек. тур­ки пе­ре­шли в на­сту­п­ле­ние, но их груп­пи­ров­ка (св. 50 тыс. чел., ок. 70 ору­дий), не­смот­ря на по­дав­ляю­щее пре­вос­ход­ст­во в си­лах, не смог­ла раз­гро­мить Оль­тин­ский от­ряд, на­чав­ший от­ход. 12(25) дек. тур­ки за­хва­ти­ли кре­пость Ар­да­ган. На сле­дую­щий день их пе­ре­до­вые под­раз­де­ле­ния, от­тес­нив Оль­тин­ский от­ряд, дос­тиг­ли Са­ры­ка­мы­ша с се­ве­ра. С 14(27) дек. об­щее ру­ко­во­д­ст­во обо­ро­няв­ши­ми­ся рос. вой­ска­ми вме­сте с по­до­шед­шим под­кре­п­ле­ни­ем, по­лу­чив­ши­ми назв. 2-го Свод­но­го кор­пу­са, воз­гла­вил ген.-л. Н. Н. Юде­нич. Имея бо­лее чем 3-крат­ное пре­вос­ход­ст­во в си­лах, тур­ки к ве­че­ру 14(27) дек. во­рва­лись в Са­ры­ка­мыш, где за­вя­за­лись ожес­то­чён­ные улич­ные бои. Тур. 11-й кор­пус на­чал тес­нить Са­ры­ка­мыш­ский от­ряд с фрон­та. К 16(29) дек. си­лы 2-го Свод­но­го кор­пу­са воз­рос­ли до 23 тыс. чел. и 40 ору­дий; его вой­ска смог­ли от­бро­сить про­тив­ни­ка, ох­ва­тив­ше­го Са­ры­ка­мыш с двух сто­рон. Убе­див­шись, что опе­ра­ция по за­хва­ту Са­ры­ка­мы­ша про­ва­ли­лась, Эн­вер-па­ша по­ки­нул вой­ска 9-го и 10-го кор­пу­сов и вме­сте со сво­им шта­бом пе­ре­мес­тил­ся в Ке­при­кей (Кёп­рю­кёй), в штаб 11-го кор­пу­са. 21 дек. (3 янв.) 2-й Свод­ный кор­пус вне­зап­но для про­тив­ни­ка пе­ре­шёл в об­щее на­сту­п­ле­ние. Удар во фланг и в тыл вра­гу на­нёс от­ряд ген.-л. Н. Н. Ба­ра­то­ва. На сле­дую­щий день тур. 9-й кор­пус был ок­ру­жён се­ве­ро-за­пад­нее Са­ры­ка­мы­ша и ка­пи­ту­ли­ро­вал. 10-й кор­пус су­мел уй­ти из-под уда­ра рос. войск и на­чал по­спеш­ное от­сту­п­ле­ние на се­вер. Си­бир­ская ка­за­чья бри­га­да (ген.-л. П. П. Ка­ли­тин) штур­мом взя­ла Ар­да­ган. Тем вре­ме­нем Са­ры­ка­мыш­ский от­ряд вёл упор­ные бои с тур. 11-м кор­пу­сом. Ве­че­ром 27 дек. (9 янв.) в об­ход тур. войск был на­прав­лен 18-й Тур­ке­стан­ский стрелк. полк, ко­то­рый че­рез 5 сут вне­зап­но поя­вил­ся в ты­лу про­тив­ни­ка и вы­звал па­ни­ку в его ря­дах. Тур­ки на­ча­ли по­спеш­ное от­сту­п­ле­ние. Пре­сле­до­ва­ние ар­мии про­тив­ни­ка про­дол­жа­лось до 5(18) янв. В хо­де его рос. вой­ска про­дви­ну­лись на глу­би­ну 30–40 км и вос­ста­но­ви­ли пер­во­на­чаль­ное по­ло­же­ние по все­му фрон­ту.

За вре­мя бо­ёв по­те­ри тур. сто­ро­ны со­ста­ви­ли св. 70 тыс. чел., из них св. 25 тыс. уби­тых и ра­не­ных, до 30 тыс. за­мёрз­ших и 15 тыс. плен­ных; рос. войск – св. 20 тыс. уби­тых и ра­не­ных и бо­лее 6 тыс. об­мо­ро­жен­ных. С. о. яв­ля­ет­ся од­ним из не­мно­гих в во­ен. ис­то­рии при­меров, ко­гда в хо­де обо­ро­нит. дей­ст­вий бы­ла ре­ше­на за­да­ча пол­но­го раз­гро­ма на­сту­паю­ще­го про­тив­ни­ка. В ре­зуль­та­те ус­пеш­но­го ис­хо­да С. о. ини­циа­ти­ва на Кавк. ТВД пе­ре­шла к рос. ар­мии. Что­бы вос­ста­но­вить свою 3-ю ар­мию, тур. ко­ман­до­ва­ние бы­ло вы­ну­ж­де­но снять часть войск из Си­рии и Ме­со­по­та­мии, что су­ще­ст­вен­но об­лег­чи­ло по­ло­же­ние дей­ст­во­вав­ших там англ. войск.

https://bigenc.ru/military_science/text/3537019 – цинк

Ниже, расширенное видео по разгрому турецкой армии.

Для России в 1915 это стало одним из наиболее светлых пятен в достаточно мрачной кампании 1915-го года – если с немцами было тяжеловато, то турок уже привычно били, как это повелось еще с XVIII-XIX века.

Для Турции же это был один из самых болезненных разгромов за всю войну и лишь победа в битве за Галлиполи несколько сгладила тягостный эффект от катастрофического поражения на Кавказе.

В общем, слишком много пафоса для такого бесславного поражения.

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