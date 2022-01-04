Мнение: Одна нация, один флаг, одна родина, одно государство
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Турки готовятся масштабно отметить 107-ю годовщину своего разгрома под Саракамышем.
Одна нация, один флаг, одна родина, одно государство
Мероприятия, посвященные памяти мучеников Сарыкамыш, будут организованы Министерством молодежи и спорта 7-9 января. В свой 107-летний юбилей молодые люди отметят своих мучеников мероприятиями, которые продлятся три дня. Министр молодежи и спорта Мехмет Мухаррем Касапоглу , взгляды которого включены в заявление министерства, заявил, что в этом году, как и каждый год, тысячи молодых людей, которые будут приезжать в Сарыкамыш со всей Турции, почтят память своих предков и славную историю на 107-я годовщину операции Сарыкамыш.
Министр Касапоглу сказал, что молодые люди будут единым сердцем с осознанием того, что они «одна нация, один флаг, одна родина, одно государство», и будут чтить память своих «самоотверженных» предков и мучеников:
«Мы будем чтить память наших мучеников, защищая сознание, которое они нам доверили. Вместе с нашей молодежью мы сделаем эту святую землю, эту райскую землю на пути, открытом нашими предками, которые сделали эту райскую землю нашей родиной. Я надеюсь, что мы навсегда сделали своей эту священную землю вместе с нашей молодежью. Самый священный долг каждого из нас – нести оставленный им флаг должным образом. Когда необходимо, эта Родина. «Наш долг – работать днем и ночью изо всех сил. нести эту страну в будущее, а также отдать жизнь за наших предков».
https://www.aa.com.tr/tr/gundem/turkiye-sarikamis-sehitleri-icin-yuruyecek/2464847 = цинк
Фабула Саракамыша достаточно проста. В конце октября 1914 года Османская Империя вступила в Первую мировую войну на стороне Центральных держав.
В декабре турки пафосно начали наступление на Кавказе и добились некоторых успехов. В январе последовало контрнаступление русской армии жесточайший разгром 3-й турецкой армии под Саракамышем.
Для тех, кто не в курсе:
САРЫКАМЫ́ШСКАЯ ОПЕРА́ЦИЯ 1914–15, оборонительная операция рос. Кавказской армии, проведённая 9(22).12.1914 – 5(18).1.1915 во время 1-й мировой войны с целью отразить наступление тур. 3-й армии на сарыкамышско-карсском направлении. В кон. 1914 Кавк. армия (св. 170 тыс. чел., 350 орудий; команд. – ген. от кав. И. И. Воронцов-Дашков) вела боевые действия на нескольких операционных направлениях. На основном из них, опиравшемся на Сарыкамыш (ныне Турция), действовал Сарыкамышский отряд (ок. 58 тыс. чел., 148 орудий); с севера его обеспечивал Ольтинский отряд (ок. 10 тыс. чел., 24 орудия). Турецкая 3-я армия (ген. Хасан-Иззет-паша, затем воен. мин. маршал Энвер-паша) имела св. 90 тыс. чел. при 244 орудиях. План тур. командования состоял в том, чтобы окружить и уничтожить Сарыкамышский отряд, овладеть Сарыкамышем, затем крепостью Карс и открыть дорогу на Тифлис (ныне Тбилиси). С этой целью 3-я армия должна была частью сил (11-й армейский корпус и др.) сковать русских с фронта, а 9-м и 10-м армейскими корпусами) совершить глубокий обход их осн. сил с севера, окружить Сарыкамышский отряд и уничтожить его. Тур. командование в расчёте на быстроту действий плохо подготовилось к наступат. операции: войска не имели достаточных материальных запасов, тёплой одежды и надёжной связи. 9(22) дек. турки перешли в наступление, но их группировка (св. 50 тыс. чел., ок. 70 орудий), несмотря на подавляющее превосходство в силах, не смогла разгромить Ольтинский отряд, начавший отход. 12(25) дек. турки захватили крепость Ардаган. На следующий день их передовые подразделения, оттеснив Ольтинский отряд, достигли Сарыкамыша с севера. С 14(27) дек. общее руководство оборонявшимися рос. войсками вместе с подошедшим подкреплением, получившими назв. 2-го Сводного корпуса, возглавил ген.-л. Н. Н. Юденич. Имея более чем 3-кратное превосходство в силах, турки к вечеру 14(27) дек. ворвались в Сарыкамыш, где завязались ожесточённые уличные бои. Тур. 11-й корпус начал теснить Сарыкамышский отряд с фронта. К 16(29) дек. силы 2-го Сводного корпуса возросли до 23 тыс. чел. и 40 орудий; его войска смогли отбросить противника, охватившего Сарыкамыш с двух сторон. Убедившись, что операция по захвату Сарыкамыша провалилась, Энвер-паша покинул войска 9-го и 10-го корпусов и вместе со своим штабом переместился в Кеприкей (Кёпрюкёй), в штаб 11-го корпуса. 21 дек. (3 янв.) 2-й Сводный корпус внезапно для противника перешёл в общее наступление. Удар во фланг и в тыл врагу нанёс отряд ген.-л. Н. Н. Баратова. На следующий день тур. 9-й корпус был окружён северо-западнее Сарыкамыша и капитулировал. 10-й корпус сумел уйти из-под удара рос. войск и начал поспешное отступление на север. Сибирская казачья бригада (ген.-л. П. П. Калитин) штурмом взяла Ардаган. Тем временем Сарыкамышский отряд вёл упорные бои с тур. 11-м корпусом. Вечером 27 дек. (9 янв.) в обход тур. войск был направлен 18-й Туркестанский стрелк. полк, который через 5 сут внезапно появился в тылу противника и вызвал панику в его рядах. Турки начали поспешное отступление. Преследование армии противника продолжалось до 5(18) янв. В ходе его рос. войска продвинулись на глубину 30–40 км и восстановили первоначальное положение по всему фронту.
За время боёв потери тур. стороны составили св. 70 тыс. чел., из них св. 25 тыс. убитых и раненых, до 30 тыс. замёрзших и 15 тыс. пленных; рос. войск – св. 20 тыс. убитых и раненых и более 6 тыс. обмороженных. С. о. является одним из немногих в воен. истории примеров, когда в ходе оборонит. действий была решена задача полного разгрома наступающего противника. В результате успешного исхода С. о. инициатива на Кавк. ТВД перешла к рос. армии. Чтобы восстановить свою 3-ю армию, тур. командование было вынуждено снять часть войск из Сирии и Месопотамии, что существенно облегчило положение действовавших там англ. войск.
https://bigenc.ru/military_science/text/3537019 – цинк
Ниже, расширенное видео по разгрому турецкой армии.
Для России в 1915 это стало одним из наиболее светлых пятен в достаточно мрачной кампании 1915-го года – если с немцами было тяжеловато, то турок уже привычно били, как это повелось еще с XVIII-XIX века.
Для Турции же это был один из самых болезненных разгромов за всю войну и лишь победа в битве за Галлиполи несколько сгладила тягостный эффект от катастрофического поражения на Кавказе.
В общем, слишком много пафоса для такого бесславного поражения.
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Источник: Colonel Cassad
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