 

Экс-глава МИД Украины назвал способ победить в войне с Россией

04.01.2022, 16:20, Разное
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Кажется, ни один выпуск политических ток-шоу на Украине не проходит без упоминания России. Об “агрессии” с востока так называемые эксперты говорят неустанно и каждый раз выдвигают новые версии полномасштабной войны. Правда, многие из них сходятся во мнении, что Незалежная должна уповать на своих западных партнеров. Мол, тогда страна будет в безопасности.

В эфире телеканала “Украина 24” бывший министр иностранных дел страны Павел Климкин заявил: Киев должен “играть свою игру” и привлекать Запад. Якобы только так Украина сможет победить в войне с Россией. По мнению дипломата, если украинцы допустят ошибки, то ставки повысятся.

Напомним, в Кремле неоднократно говорили о том, что Россия не собирается ни на кого нападать. Российские войска перемещаются по своей территории, а значит, это не должно вызывать беспокойство у других стран. В Москве уверены: слухи об агрессии РФ распространяются для того, чтобы оправдать расширение НАТО на восток.

Ранее “Дни.ру” писали, что Павел Климкин считает необходимым приведение украинской армии в боевую готовность. По мнению экс-главы МИД Украины, это необходимо для того, чтобы в случае чего страна смогла сразу отразить действия оккупантов.



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