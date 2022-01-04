Перечислены советы, которые помогут стать счастливее

Уровень радости и счастья напрямую зависит от количества серотонина в организме. Специалисты перечислили несколько советов, следуя которым можно увеличить производство гормона.

Если данный гормон находится в недостатке, возникают внезапные перепады настроения, тревожность, апатия и раздражительность. Помимо этого, портится качество сна и появляются проблемы в работе желудочно-кишечного тракта. Связано это с тем, что ключевой ролью серотонина является влияние на эмоциональный фон, пищеварительную систему и аппетит.

Существует множество способов увеличить количество этого нейромедиатора. Первый из них: проводить время на солнце, в особенности это актуально в период осени и зимы. Согласно словам психолога Шевы Ассар, солнечный свет способствует появлению ощущения радости. Принято считать, что естественный свет и витамин D воздействуют на восприятие человеком положительных эмоций. Кроме того, они предотвращают появление тревожности и угнетенного состояния, дарят заряд энергии и бодрости.



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Второе, что рекомендуют сделать психологи – обнять кого-либо. Каждый человек хотя бы раз замечал, что после сложного дня есть только одно желание: максимально сильно прижать кого-то к себе, обнять, чтобы мир снова заиграл яркими красками. Это объясняется тем, что физический контакт между людьми помогает почувствовать связь с окружающими, а также увеличивает уровень серотонина.



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Третье, на что стоит обратить внимание, это потребление кофеина. Чрезмерное количество кофе в день не приносит пользы, однако полностью отказаться от него бывает сложно. При этом, если человек замечает, как настроение ухудшается, стоит начать отслеживать количество выпитого кофеина. У многих людей этот напиток вызывает кратковременный прилив сил и душевный подъем. В долгосрочной же перспективе, он может стать провокатором недостатка серотонина.



Изображение взято с: pxhere.com

Четвертый фактор, от которого зависит наличие гормона счастья – сон. Серотонин помогает оставаться в сконцентрированном и собранном состоянии. Известно также, что он влияет на выработку мелатонина, гормона сна. Если режим сна нарушается, вероятнее всего, серотонина становится все меньше, поэтому следует наладить режим и спать необходимое количество часов в сутки.



Изображение взято с: pxhere.com

Рекомендуется также попробовать для себя массаж либо акупунктуру. В процессе массажа возрастают уровни дофамина, серотонина и окситоцина, а чем их больше в теле человека, тем меньший стресс испытывает организм.

Если массаж не вызывает удовольствия, вместо него можно попробовать акупунктуру. Открыли для себя данный метод китайские врачи. Там применялись мелкие иголки из металла, которые вводились под кожу. Считается, что такая манипуляция помогает активировать приток крови к соответствующему участку, в следствие чего начинается синтез эндорфинов, как природного обезболивающего.

Если и этот вариант не кажется заманчивым, можно попробовать приучить себя к ежедневным медитациям. Такое упражнение помогает усилить внутреннее внимание, развить осознанность и ощущение присутствия в текущем моменте.



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Следующее, что рекомендуют все психологи без исключения – поменять образ мышления на более позитивный. Суть в том, что в мозг приходит сигнал с просьбой произведения большего количества серотонина в ответ на положительные эмоции. Оптимистичное мышление также помогает уменьшить уровень кортизола, то есть гормона стресса. Начинается усиление производства серотонина, что, в свою очередь, приводит к чувству общего благополучия.

Последний совет гласит, что стоит включить любимую музыку, потому что хорошие песни могут исправить настроение за считанные минуты. Прослушивание любимых музыкальных композиций активирует в мозгу центр удовольствия. По этой причине высвобождаются серотонин и дофамин.



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Источник: inosmi.ru