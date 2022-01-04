Порошенко подвергся нападкам украинцев из-за слов Зеленского: Посадите Петю, мистер президент

Бывший президент Украины Петр Порошенко заработал репутацию одиозного политика. Его поступки и поведение на публике нередко становились поводом для критики.

Сейчас экс-главнокомандующий вынужден пребывать за пределами Незалежной, поскольку он является подозреваемым по делу о госизмене. Недавно Порошенко стал объектом насмешек пользователей Сети. Это произошло после того, как Владимир Зеленский обнародовал в своем “Инстаграме” свежий пост.

Президент Украины показал свою первую тренировку в новом году. Рядом с политиком на фото красуется собака Владимира Александровича.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Подписчики Зеленского принялись упражняться в остроумии в комментариях. Некоторые предположили, что одного из питомцев политика назвали Петей в честь Петра Порошенко. “Я не про того Петю подумала”, “А где картина Байдена на стене?”, “Про Петю очень тонко”, “Жаль, что Петя не сидит”, “Боюсь спросить, в честь кого собака названа?”, “Посадите Петю, мистер президент, это желание еще с прошлого года не исполнилось”, — написали пользователи.

Стоит отметить, что сейчас Петр Порошенко отправился в дипломатическое турне. Уточняется, что он намерен принять участие во встречах в Турции и Польше.