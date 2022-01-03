 

Ученые увидели связь между накоплением микропластика и воспалительными заболеваниями кишечника

03.01.2022, 21:49, Разное
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Китайские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили некоторые особенности состояния пациентов, страдающих воспалительными заболеваниями кишечниками. На основании его результатов исследователи увидели связь между упомянутыми недугами и накоплением микропластика.
Отправной точкой исследования ученых, возглавляемых Янь Чжаном и представляющих Нанкинский университет (КНР), стал факт все большего распространения частиц микропластика в атмосфере вследствие человеческой жизнедеятельности. К процессу научной работы медики привлекли 52 пациента, у которых были диагностированы воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) – язвенный колит и болезнь Крона. Примечательно, что достоверной и подтвержденной версии среди представителей мировой медицины о причинах воспаления слизистой при протекании данных болезней пока нет, поэтому последние пока вынуждены руководствоваться лишь различными гипотезами. Китайские же специалисты, изучив образцы фекалий группы исследуемых, обнаружили факт содержания в них повышенного содержания частиц микропластика, превышающего этот же показатель у здоровых людей в полтора раза. Практически все частицы имели размеры до 300 микрометров, и лишь некоторые – менее 5, но у больных ВЗК присутствовала явная тенденция к накоплению именно более мелких элементов. Также учеными была отмечена корреляция между объемом микропластика и тяжестью заболеваний.

Резюмируя итоги исследования, эксперты упомянули, что полученные результаты еще не свидетельствуют о наличии прямой причинно-следственной связи между накоплением микропластика и развитием воспалительных заболеваний кишечника. Более того, они даже допускают, что может иметь место “обратный эффект” – то есть, болезнь сама по себе приводит к нарушению нормальной функции самоочищения кишечника, позволяя таким образом микропластику накапливаться в органе. Так или иначе, медики анонсировали продолжение исследований в данном направлении с целью получения дополнительных результатов. Материалы научной работы были опубликованы в Environmental Science & Technology.

Источник: www.chaskor.ru



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