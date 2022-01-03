Джинсы больше не облегают. Как носить трендовые варианты по версии подиумов, знаменитостей и обычных людей

В вашем шкафу наверняка найдется несколько пар джинсов. Чаше всего в гардеробах модниц встречаются классические прямые, зауженные и широкие джинсовые брюки. Не стоит забывать о модели с завышенной талией и старых добрых “скинни”. В 2022 году стилисты советуют пополнить гардероб еще одной парой – расклешенными джинсами с широкими брючинами. Они удобны и практичны. Знаменитости первой величины и звезды стрит-стайла уже примерили новую модель и остались в восторге.

Стрит-стайл

Широкие расклешенные джинсы можно увидеть на городских модницах.

Клеш хорошо сочетается с черным асимметричным топом и кожаным тренчем (главное фото).

Освежить лук с темным денимом и классическим блейзером поможет белая обувь. Добавьте в образ изюминку в виде сумки со змеиным принтом.

Лук с укороченными расклешенными джинсовыми брюками, заправленным топом и коричневым пиджаком со сдержанным принтом годится и для работы, и на выход. Дополните образ ботинками на танкетке.

Знаменитости

Звезды первой величины тоже поддержали моду на расклешенные джинсовые брюки свободного кроя.

Марго Робби замиксовала их с черным вязаным топом, а также трендовыми босоножками на платформе. Получилось очень женственно, но без излишней претензионности.

Любите расслабленный повседневный стиль? Тогда берите пример с Гарри Стайлза и комбинируйте свободный клеш с морковным джемпером оверсайз и нюдовыми туфлями. Девушки тоже легко могут скопировать этот образ.

Поклонникам стиля двухтысячных понравится лук Беллы Хадид: объемная кожаная куртка, расклешенные джинсы, черный топ и массивные ботинки.

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Джиджи Хадид скомбинировала клеш с принтованным кардиганом. Обратите внимание на стильный прием: внизу брюки Джиджи разрезаны. Во время ходьбы лук получает дополнительную динамику.

Модные показы

Расклешенные джинсовые брюки были представлены на подиуме. Бренды первой величины включили эту модель в свои актуальные коллекции.

Так, на подиуме часто встречались комплекты в стиле тотал-деним. Чтобы замаскировать выдающиеся бедра, выбирайте удлиненную джинсовую куртку. Вертикальный шов на брюках визуально делает вас выше.

А укороченная джинсовка в сочетании с расклешенными джинсовыми брюками сделает акцент на талии. Дополните образ неброской футболкой.

Вязаные вещи остаются в моде и в 2022 году. Соедините в своем аутфите два тренда: наденьте топ ажурной вязки и широкие джинсовые брюки, расширяющиеся книзу. Вечерний образ можно дополнить алыми туфлями.