Прилегающий на талии тренч, водолазка и ботинки на высоком каблуке: способы выглядеть дерзко и с французским шиком в холодную погоду

Для некоторых из нас понятие “французский шик” приравнивается к чему-то далекому, эфемерному и совершенно недостижимому. Нам кажется, что чувство стиля – это то, что впитывается с молоком матери или с количеством прогулок по Парижу. Но на деле все оказывается гораздо проще.

В наши дни обмен информацией настолько быстр и стремителен, что о любых модных тенденциях мы узнаем одновременно с парижанками. Осталось только научиться их виртуозности в плане сочетания случайных элементов гардероба и умения расставлять правильные акценты.

Прилегающий на талии тренч

Конечно, француженки не знают суровых зим с двадцатиградусными морозами за окном. Вот почему их верхняя одежда для самых холодных месяцев больше напоминает демисезонную. Они готовы во всеоружии встречать капризы погоды, поэтому часто надевают классический тренч с поясом.

Даже в холодное время года они стремятся обозначить осиную талию. Ну а утеплиться им помогает объемный клетчатый шарф. Если выбрать аксессуар в тон, образ получится более гармоничный.

Многослойные образы

Чтобы не замерзнуть, совсем не обязательно надевать длинное стеганое пальто. Вы можете составить стильный многослойный образ из простых вещей: водолазки, кардигана, стеганой куртки, базовых темных джинсов и ботильонов на устойчивом каблуке. Завершать все это великолепие будет контрастный клетчатый шарф.

Для более теплых дней нечто подобное можно собрать из черной водолазки, синей клетчатой рубашки, блейзера, джинсов прямого кроя и обычных кроссовок. Посмотрите, с каким изяществом и легкостью в этом образе переплетаются формальные и повседневные элементы, собранные в гармоничной цветовой гамме.

Ставка на негабаритные вещи

Чтобы защитить себя от воздействия низких температур, француженки предпочитают надевать негабаритные объемные вещи. Каждый из элементов образа может быть практически невесомым, но за счет создания воздушной прослойки он становится неприступной крепостью для капризов погоды.

Когда за окном уныние и серость, сделайте ставку на природные оттенки: землистый, песочный или небесно-голубой. Выбирайте широкие джинсы, гладкий свитер оверсайз и объемное полупальто в тон. Монохромные образы позволят вам выглядеть потрясающе.

Микс элементов из разных сезонов

Мы привыкли к тому, что белые джинсы и кеды являются исключительной прерогативой летнего сезона. Француженки первыми задали тренд на смешение элементов из разных сезонов. Они не боятся носить белые джинсы с кроссовками в сочетании со свитером и укороченной дубленкой. Также они знают, что светлые оттенки заставляют нас выглядеть моложе.

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Один трендовый элемент

Француженки известны своей любовью к классическим вещам нейтральных оттенков. Вот почему любые две вещи в их гардеробе всегда будут сочетаться друг с другом. Эти стильные дамы знают, что восприятие образа формируют конкретные детали.

Вы тоже можете добиться потрясающего эффекта, если дополните свой повседневный комплект из джинсов-труб, белой футболки, жилета и блейзера ультрамодными ковбойскими сапогами.

Ставка на трикотажные узоры

Простой минималистичный образ помогут разнообразить интересные трикотажные вещи с принтом. Например, вязаный жилет с орнаментом хорошо впишется в многослойный лук с синими брюками, голубой рубашкой и пальто классического кроя. Этот образ станет менее официальным, если вы дополните его белыми кроссовками.

Чистые линии и чистые оттенки

Выглядеть стильно можно даже с помощью серых однотонных предметов, если они будут отвечать критериям современной моды. В наши дни крайне популярны мешковатые брюки в сочетании с простым серым свитером. Этот “мужской” комплект можно дополнить ботинками на грубой подошве и длинным пальто оттенка слоновой кости. Это тот самый случай, когда вещи нейтральных оттенков приковывают внимание и восхищают.

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Если у французской женщины игривое настроение, она захочет надеть ажурное трикотажное платье кремового оттенка и белую стеганую куртку оверсайз. Это комбо молодит и создает потрясающую атмосферу легкости.

Два слоя верхней одежды

Француженки с удовольствием поддержали идею ношения двух слоев верхней одежды. Если вы тоже хотите выглядеть нетривиально, вы можете совместить тонкую стеганую куртку (стеганый жилет) и пальто в качестве верхнего слоя. Лучше, если все элементы образа будут выдержаны в единой цветовой гамме.

Клетчатое пальто

Отличным завершением образа в холодные дни станет объемное клетчатое пальто. Если вы не хотите, чтобы ваша фигура казалась громоздкой, поступайте так, как делают француженки. Для вытягивания силуэта они используют пояс или ремень, а иногда накидывают на плечи свитер нейтрального оттенка. Второй прием позволит вам выглядеть расслабленно и непринужденно.