Белорусская милиция наградила мужчину уничтожившего за одну ночь свыше 50 снеговиков с красными шарфами

В интернете набирает популярность ролик, где неизвестный мужчина поочередно уничтожает в новогоднюю ночь снеговиков с красными шарфами, расположенных в дворах Минска. Как сообщают очевидцы, мужчина смог ликвидировать около 50 таких антигосударственных объектов.

Сразу после появления видео в сети, милиция заинтересовалась в установлении личности мужчины и задержала его. Правоохранители по привычке сначала избили его, но затем извинились. Уничтожителем снеговиков оказался 64-летний пенсионер и бывший военный Григорий Батьковец, у которого дома в ходе дружественного обыска нашли трофеи – 50 “бчбшных” шарфов.

На беседе мужчина поведал, что весь декабрь прошлого года отслеживал “фашистских” снеговиков. По его мнению, красный шарф на снеговике символизировал БЧБ-флаг, а некоторые снеговики были похожи на известных белорусских оппозиционеров. На протяжении месяца он следил за лепящими таких снеговиков людьми, попутно узнавая их имена.

«Я записал около 120 имён. Эти змагары привлекали к постройке деструктивных снеговиков даже своих детей! Их я тоже записал. Дальше я прогулялся по району и записал координаты всех змагарских чудовищ. После сбора разведанных, я решил руководствоваться тактикой наших дедов и 1 января совершить самостоятельно партизанскую акцию по ликвидации памятников коллаборационистам возле моего района. Выпил немного зубровки—и в 23:34 нанёс превентивный удар. Правда, после завершения спецоперации я подвергся массированному артобстрелу змагарским фейерверком и потерял сознание», —

рассказал он.

Сотрудники РОВД внимательно выслушали мужчину, и наградили его пожизненной подпиской на «Советскую Белоруссию», грамотой и 15-дневной поездкой в санаторий для залечивания боевых ран.

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