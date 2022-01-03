Автор статьи в издании The Sun рассказал о причинах высокого давления

Высокое давление может привести к развитию серьезных болезней и даже смерти. Автор статьи издания The Sun рассказал, какие меры следует принимать при слишком высоком давлении.

Кровяное давление – это сила, с которой кровь давит на стенки сосудов. Идеальные показатели 120/80, где первая цифра – систолическое давление, сила перекачивания крови, вторая же цифра показывает сопротивление кровотока в кровеносных сосудах. Определяются показатели с помощью тонометра.

При гипертонии создается дополнительная нагрузка на артерии и на сердце, что может приводить к инсультам или инфаркту. При возникновении головокружения, сильной головной боли, тошноты, ощущения усталости, спутанности сознания, проблемы со зрением и боль в груди, следует немедленно обратиться к врачу.

Риски высокого давления увеличиваются в возрасте от 65 лет, а также у людей, которые имеют лишний вес и наследственную предрасположенность. Можно самостоятельно принять меры по снижению давления. Прежде всего ввести регулярные физические нагрузки, что поможет избавиться от лишних килограммов и пересмотреть свой рацион, исключив спиртное, жирную пищу. Также необходимо отказаться и от курения. Хорошим способом профилактики проблемы является понижение натрия в организме. Специалисты рекомендуют уменьшить потребление консервов и мяса.

Источник: inosmi.ru