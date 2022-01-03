Эксперты рассказали о симптомах рака простаты
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Эксперты выяснили, что болезненные ощущения в позвоночнике или ногах считаются признаком смертельно опасного недуга. Британские исследователи рассказали о симптоматике рака простаты.
Специалисты Фонда борьбы с раком простаты в Великобритании сообщают, что именно такие симптомы сигнализируют о формировании опухоли предстательной железы. Доктора советуют при возникновении болезненных ощущений в пояснице или бедре, срочно посетить онколога, чтобы провести дополнительные исследования.
Также к показателям такой онкологической болезни эксперты относят и эректильную дисфункцию, неприятные чувства в процессе эякуляции, наличие крови в сперме, затруднения при мочеиспускании. Как подчеркивают ученые, опухоль простаты считается частым заболеванием у мужчин.
Источник: ren.tv
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