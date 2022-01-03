Майкл Макфол возглавит экспедиционный корпус морской пехоты США на Украине

Бывший посол США в России Майкл Макфол назначен командующим 1-м экспедиционным корпусом морской пехоты. Корпус будет развернут на Украине и оперативно задействован в случае военной агрессии России.

В Белом доме кандидатуру Макфола сочли наиболее подходящей из-за его многолетнего опыта службы в разведке и длительной работы послом в России. После возвращения из Москвы полковник Макфол прошел стажировку в военной академии «Вест-Пойнт» и получил повышение до генерала. Во время стажировки бывший посол в течение 2 лет изучал тактику и стратегию проведения крупных диверсионных операций на территории вероятного противника.

Президент США Джо Байден отметил, что Майкл Макфол как никто другой знает русских и их армию, потому что «видел немало военных парадов». Сам Макфол подтвердил информацию о своем назначении в Twitter и заявил о готовности к любому развитию событий.

«Мы планируем дать жесткий ответ Путину, если он полезет в Украину. Американский дух свободы и демократии восторжествует несмотря ни на что. Я очень соскучился по любимому пиву «Балтика» и сыркам «Дружба», и надеюсь как можно скорее снова оказаться в Москве», — сказал он.

Первый экспедиционный корпус морской пехоты известен тем, что специализируется на проведении военных операций миротворческой направленности. Солдаты корпуса принимали участие в операциях в Ираке и Ливии.

Ожидается, что Майкл Макфол приступит к исполнению своих обязанностей 10 января. Его почётным советником по политическим вопросам и реинтеграции Донбасса посмертно назначен российский журналист Аркадий Бабченко.

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