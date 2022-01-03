Широкие брюки и мини-сумки: какие стильные тенденции стоит взять в новый год, а от каких отказаться

В эти дни многие модницы готовы разгрузить свои платяные шкафы для новых покупок. Сезон распродаж в самом разгаре, и вам тоже наверняка захочется побаловать себя трендовыми обновками.

Не спешите рубить сплеча и расставаться со всеми тенденциями, которые были актуальны еще вчера. Некоторые тренды являются долгоиграющими, а некоторые быстро утрачивают свои позиции. Давайте посмотрим, какие из вещей, определявших наш стиль в сезоне-2021, останутся с нами в новом году.

Тренд: широкие брюки

Облегающие силуэты взяли серьезную паузу. Модницы продолжают носить джинсы скинни разве что в концепции сложных многослойных образов. Судя по всему, мода на широкие фасоны брюк совершенно не желает сдавать своих позиций. Удобство, стиль и чувство независимости – вот то, что нужно современным женщинам. Мешковатые штаны отвечают всем этим условиям.

К счастью, у нас по-прежнему остается право выбора из мешковатых брюк с завышенной талией, расклешенных, с защипами, с объемом в средней части, укороченных и длинных. Выбирайте все, что подходит вашей фигуре, и все, что определяет ваше видение стиля. Писком моды считаются брюки и джинсы родом из 70-х и 90-х.

Модели “колокол” с расклешением от колена и трубы, расширяющиеся книзу от самого бедра, подходят практически любой фигуре. Брюки клеш уже давно стали классикой, поэтому их можно носить не только в повседневных образах, но и в формальных, предназначенных для работы. Идеальными дополнениями станут белая или полосатая рубашка, а также вязаный жилет.

Модный совет: если вам кажется, что широкие брюки делают вашу фигуру достаточно громоздкой, тогда носите с ними в паре облегающий топ. Например, водолазку или лонгслив, заправленный внутрь. Этот прием позволит сбалансировать силуэт и визуально удлинит ваши ноги.

Тренд: одежда с прозрачными элементами

Не утратит своей популярности и одежда с прозрачными рукавами или полупрозрачными вставками. Причем это утверждение касается не только однотонных моделей, но и принтованных. Наиболее популярными будут платья и блузки с прозрачными рукавами, которые предназначены для вечеринок и романтических встреч.

С помощью таких элементов гардероба дамы захотят почувствовать себя желанными и женственными. С другой стороны, не существует намека на открытые участки тела, поэтому одежда с прозрачными вставками подходит модницам всех возрастов.

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Совет: если вы хотите надевать понравившуюся одежду в дневное время, выберите для нее правильных компаньонов. Например, все те же широкие джинсы или строгие черные брюки.

Тренд: мокасины, лоферы

Обувь в стилистике преппи переживала всплеск популярности во второй половине минувшего года. В наступившем сезоне позиции лоферов и мокасин только упрочатся. Этой обуви по силам сместить с модного пьедестала “долгоиграющие” кроссовки.

Дизайн актуальных лоферов и мокасин претерпит незначительные изменения. Подошва станет более рельефной и громоздкой. В качестве украшения на взъеме лоферов появится обязательная металлическая цепочка. Однако и классические мокасины не пропадут с модных радаров.

Если вы выбираете более брутальный вариант с грубой подошвой и массивной цепочкой, сбалансируйте образ чем-нибудь уютным. Например, трикотажным свитером.

Тренд: пуховики

Объемные стеганые куртки и длинные пуховики еще далеки от прощания с трендами. Эти удобные и теплые изделия перестали быть утилитарными. Теперь пуховики разной длины “доросли” до того, чтобы определять стиль.

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В сезоне-2022 актуальные пуховые куртки и пальто станут более яркими, приобретут кислотные оттенки и даже принт. Тем не менее вы все еще можете продолжать носить свой базовый черный пуховик. Просто соедините эту вещь с объемным цветным шарфом, чтобы обновить приевшийся образ.

Антитренд: негабаритные топы

Объемные топы с пышными рукавами и декоративными оборками были на вершине тренда всего лишь сезон. Популярность широких брюк заставила нас распрощаться с объемным верхом.

В 2022 году верхняя часть фигуры должна быть облачена в более облегающие наряды. К ним относятся кроп-топы, водолазки и минималистичные облегающие блузы с прозрачными вставками. Кстати, эксперты не советуют убирать далеко объемные топы. Возможно, через несколько сезонов мода на них все же вернется.

Антитренд: мини-сумки

Все эти изящные, но очень нефункциональные маленькие сумочки в наступившем сезоне придется отдать младшим сестрам или детям. Если в сумку нельзя положить ничего, кроме помады и ключей, ее популярность не будет долгой. Модницы устали таскать телефоны, кошельки и личные вещи в карманах и вернулись к идее использования более вместительных сумок.

Антитренд: одежда с принтом тай-дай

Кислотные разноцветные принты, выполненные в технике тай-дай, тоже не оказались долгоиграющими. Тенденция к более понятному минимализму в окрашивании одежды взяла верх над вычурной абстрактностью. Поэтому в 2022 году в моде будут полностью однотонные футболки, топы и платья. Если одежда не может получить статус базовой, рассчитывать на долгую популярность ей не приходится.