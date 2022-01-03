Верховный суд подтвердил право граждан вернуть деньги за купленные хвойные деревья до 1 марта

Верховный суд поставил точку в длительном споре гражданина РФ Алиева В.Ф. и индивидуального предпринимателя Сафина Р.Ю., разрешив покупателю вернуть приобретённую 31 декабря 2020 года сосну и уплаченные за неё 800 рублей.

В общей сложности Алиев подал пять исков, первый из которых 15 января 2021 года.

Изучив исковое заявление гражданина, судьи пришли к выводу, что возврат хвойных деревьев и денежных средств за них производится согласно статьи 21 Закона о защите прав потребителей и внесёнными в неё Госдумой изменениями от 11 февраля 2020 года, устанавливающими возможность возврата покупателями товаров ботанического происхождения в течение 90 дней со дня покупки.

– Новая норма была введена в связи с тем, что за очень короткий период зачастую невозможно определить качество растений. Прежде всего, изменения касаются семенного материала, но распространяются и на деревья, в том числе хвойные, – пояснила эко-юрист Станислава Семёнова.

Суд установил, что возврат сосны Алиевым был осуществлён 8 января – в допустимый законом период. Это обязывает продавца вернуть средства покупателю. Решение Верховного суда позволяет всем гражданам России получить до 1 марта обратно денежные средства за хвойные деревья, которые были приобретены перед новогодними праздниками.

—