 

LEGO начала выпуск секс-игрушек

03.01.2022, 8:51, Разное
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Фирма LEGO объявила о запуске нескольких новых серий конструкторов: для мужчин, для женщин, для гомосексуалов всех полов, для девственниц, для детей и подростков, для BDSM (с электроразрядником).

Все наборы могут иметь разные цвета, позволяют экспериментировать с формой, размером, материалом и фактурой покрытия, способом крепления, имеют модификации, быть оснащены ручным или электроприводом (в этом случае предусмотрен подогрев до температуры тела) для возвратно-поступательного движения и вибрации, а также плеером с заранее записанными звуками, эндоскопической камерой с возможностью трансляции в сеть и разнообразными ароматизаторами. Отдельным сюрпризом является возможность синхронизации двух или нескольких комплектов по Bluetooth.

Специалисты считают, что фирма LEGO® если не произвела, то, по крайней мере, инициировала революцию в индустрии секс-игрушек, что в ближайшее время побудит пойти по новому пути всех крупных производителей этого сегмента товаров.

Отдел маркетинга компании заверил, что определенные комплектации будут доступны даже нетолерантным в отношении секс-меньшинств государствам, в т.ч. России.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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