Путин уволил из СК генерал-майора Габдулина

Он арестовывал счета Навального и вел «московское дело».

Президент Владимир Путин освободил от должности старшего следователя по особо важным делам, генерал-майора юстиции Рустама Габдулина, который вел «московское дело» и арестовывал счета политика Алексея Навального. Соответствующий указ в своем телеграм-канале опубликовал адвокат Сергей Бадамшин.

«Освободить от занимаемой должности», — говорится в документе. Причина увольнения не раскрывается. Информацию об отставке подтвердил неназванный знакомый следователя корреспонденту «Радио Свобода»*. Также данные об отставке подтвердил собеседник агентства ТАСС и источник «Комсомольской правды».

Как отметил в разговоре с «Новой газетой» коллега 40-летнего Габдулина из СКР, в указе президента написано не «уволить», а «освободить от занимаемой должности». «Выведен за штат», — добавил источник «Новой». Собеседник добавил, что в таком «юном» возрасте генералов увольняют только в том случае, если против них возбуждено уголовное дело.

По словам источника ТАСС, Габдулин переходит на другую работу. На какую именно — не уточняется. По информации источника «Коммерсанта», генерал-майор, «возможно, уже в ближайшее время станет адвокатом».

Указ президента подписан 28 декабря. На официальном портале правовой информации нет документа под номером 729 (номер, указанный в документе, который опубликовал Бадамшин). После указа президента №728 сразу следует указ №730.

Скрин: официальный сайт правовой информации

Старший следователь по особо важным делам при главе Следственного комитета Габдулин был руководителем следственной бригады по уголовному делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», а также расследовал дело о стрельбе в Пермском госуниверситете.

Также Габдулин вел расследования коррупционных дел в отношении бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева и экс-главы «РусГидро» Евгения Дода.

Кроме того, Габдулин вел дело об «отмывании денег» Фондом борьбы с коррупцией**, после которого у примерно 90 соратников политика были заблокированы счета. В 2019 году Габдулин возглавлял следственную группу по «московскому делу», а также руководил следствием по «болотному делу» в 2012 году. В частности, он вел следствие по делу Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева, которые были обвинены в организации массовых беспорядков и приговорены к 4,5 года колонии.

В октябре 2019 года Путин наградил генерал-майора Габдулина медалью ордена «За заслуги перед отечеством» первой степени.

*Внесено Минюстом РФ в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента**Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией экстремистской структурой и запретил его деятельность на территории РФ, он внесен Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента

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