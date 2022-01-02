Минфин пообещал полностью завершить денежную реформу до окончания рождественских праздников

Министр финансов России Антон Силуанов заверил россиян, что до 9 января включительно все желающие смогут обменять денежные купюры, выходящие из обращения. Для этого в подразделениях Минфина и Сбербанка отменены выходные.

О полной замене купюр в 1 тысячу и 5 тысяч рублей правительство объявило 1 января в 9 часов утра по московскому времени. Старые купюры необходимо сдать в кассы государственных банков и получить вместо них новые. Также можно внести имеющиеся на руках купюры на свои счета через банкомат. Ограничения в обоих случаях одинаковы – одному гражданину можно обменять не более десяти тысячных и не более двух пятитысячных купюр. В сумме это составляет 20 тысяч рублей.

«Эту реформу уже поспешили назвать конфискационной. Однако мы уверены, что граждане ничего не потеряют при обмене. Пострадать могут только те, кто незаконно хранил большие суммы наличными. Это наркоторговцы, спекулянты, подпольные предприниматели, коррупционеры и другие любители наличных», – заявил Антон Силуанов.

Реформа поможет и в борьбе с фальшивками – тысячные и пятитысячные часто подделывают. Изменение дизайна банкнот на какое-то время разрушит рынок фальшивок – с 10 января деньги старого образца недействительны. В прошлый раз подобную реформу проводили в 1991 году. Ограниченный обмен 50- и 100-рублёвых банковских билетов помог избавиться от избыточной необеспеченной наличности и сдержать инфляцию.

Ветераны всех категорий, сотрудники правоохранительных органов и многодетные родители смогут обменять деньги вне очереди.

—