Жителя Латвии в костюме Деда Мороза оштрафовали за публичную демонстрацию символики СССР

Окружной суд Каунаса назначил штраф 3 тысячи евро негражданину Латвии за использование костюма Деда Мороза. Поводом для возбуждения уголовного дела стали красные шуба и шапка.

Судья Марис Зигулиньш пришел к выводу, что некоторые элементы костюма до степени смешения похожи на красный советский флаг и тем самым пропагандируют коммунистический режим. При этом суд также обратил внимание на слишком большую накладную бороду, которая, по мнению сдуа, искажает оригинальный образ Санта-Клауса и трансформирует его в Карла Маркса.

Показания свидетелей подтверждают вину осужденного и указывают на то, что он пренебрежительно высказывался о действующих властях Латвии, клеветал на демократический строй. На суде свидетели заявили, что при общении с ними подсудимый неоднократно жаловался на утраченную атмосферу праздника и высказывал желание вернуться в те времена, когда он был еще ребенком.

Суд постановил уничтожить изъятый костюм как орудие преступления, и выпустил предписание Сейму Латвии об ужесточении наказания за ношение подобных вещей. Сам осужденный пообещал опротестовать приговор в вышестоящей инстанции и при необходимости дойти до ЕСПЧ.

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