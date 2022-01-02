В Израиле выявлен первый случай одновременного заражения гриппом и коронавирусом

В Израиле выявлен первый случай, когда человек заболел одновременно гриппом и COVID-19. Он получил название «флурона».

Одновременное заражение коронавирусом и гриппом было выявлено у роженицы. Известно, что жительница не была вакцинирована. Самочувствие пациентки является стабильным.

Как только жительница поступила в больницу, у нее были диагностированы два заболевания. Они подтверждены результатами анализов. В местном Минздраве активно изучают этот случай. Не исключается, что это не единственное параллельное заражение.

Тем временем в мире продолжает распространяться штамм COVID-19, который получил название «Дельта». Он характеризуется сухим кашлем, частым чиханием, насморком, упадком сил и отсутствием аппетита.

Источник: ria.ru