 

В Израиле выявлен первый случай одновременного заражения гриппом и коронавирусом

02.01.2022, 9:08, Разное
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В Израиле выявлен первый случай, когда человек заболел одновременно гриппом и COVID-19. Он получил название «флурона».
Одновременное заражение коронавирусом и гриппом было выявлено у роженицы. Известно, что жительница не была вакцинирована. Самочувствие пациентки является стабильным.

Как только жительница поступила в больницу, у нее были диагностированы два заболевания. Они подтверждены результатами анализов. В местном Минздраве активно изучают этот случай. Не исключается, что это не единственное параллельное заражение.

Тем временем в мире продолжает распространяться штамм COVID-19, который получил название «Дельта». Он характеризуется сухим кашлем, частым чиханием, насморком, упадком сил и отсутствием аппетита.

Источник: ria.ru



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