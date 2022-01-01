Елизавета II запретила внукам разводиться

Елизавета II напомнила своим внукам, что поддерживает важность института брака. По этой причине она запретила принцам Уильяму и Гарри разводиться.

Принц Гарри уже три года состоит в браке с Меган Маркл. Супруги растят двоих детей. Его родной брат 10 лет назад женился на Кейт Миддлтон, которая подарила ему троих наследников.

На фоне многих сплетен и обсуждений Ее Величество сразу же предупредила внуков, она не потерпит разводов. Дело в том, что королева является главой церкви, по этой причине у нее принципиальная точка зрения на расторжение браков. Более того, она становилась в прошлом свидетельницей разводов сестры и сыновей, поэтому решила, что на этом данный вопрос нужно закрыть.

Стоит отметить, что в настоящее время отношения принца Гарри с бабушкой сдержанные, так как внук Елизаветы II вместе с Меган Маркл отказался от своих полномочий и уехал в США. Несмотря на это, королева требует соблюдения определенных правил семейства, в числе которых и расторжение браков.

Источник: teleprogramma.pro