Навстречу 2022 году

Поэтическое напутствие Юлия Кима.

Петр Саруханов / «Новая»

Грядущий Год, хотя и Новый, Боюсь, что будет он хреновый, Чему помог текущий Год, Отметив грязью свой уход. Грядущий Год от этой грязи Очистит ли Россию-мать? Царь говорит: «Ни в коем разе!» Народ безмолвствует опять. Что ж, Будем жить, пока мы целы, Бранить царя, пока мы смелы, И возбуждать улыбки дам Огнем нежданных эпиграмм. Пей — и не печалься! И из года в год тверди: — Где ты, наше счастье? Вечно впереди!

Юлий Ким, автор и исполнитель песен

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