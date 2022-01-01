Карьерный рост или потери. Гороскоп на 2022 год для женщин

Чего ожидать представительницам разных знаков зодиака от 2022 года? Кто-то столкнется с разочарованием, кому-то будет сопутствовать удача. Хотите узнать подробности? Предлагаем вашему вниманию женский гороскоп!

Овен

Девушкам этого знака зодиака следует быть внимательнее и обращать внимание на знаки судьбы. В работе и бизнесе Овнов будет ждать головокружительный успех. 2022 год отлично подходит для переездов и путешествий.

Телец

В наступившем году вы сумеете многого достичь – в этом помогут звезды. Впрочем, придется приложить и свои усилия. В какой-то момент вам может показаться, что у вас не хватает сил, но не вздумайте опускать руки! Планируйте свои дела заранее – и вы сможете изменить свою жизнь к лучшему.

Близнецы

Этот год позволит вам укрепить взаимоотношения с родственниками. В июне на помощь придут проверенные люди – они подскажут, как вам лучше поступить в той или иной ситуации. Лето и осень астрологи не рекомендуют проводить в одиночестве – отправляйтесь в путешествие с теми, кого искренне любите.

Рак

Первый месяц нового года вряд ли принесет вам счастье. Впрочем, уже в феврале ситуация кардинально изменится. Одинокие представительницы знака весной встретят мужчину своей мечты. Лето звезды советуют посвятить карьере и накоплению денег.

Лев

Для роскошных Львиц год будет весьма неоднозначным. Вас ждут перемены и сложные задачи. Доверьтесь своей интуиции – она поможет справиться с происходящим с минимальным вредом для вас. Позитив и удача помогут вам сделать что-то крайне важное для всей вашей семьи.

Дева

Отношения со второй половинкой будут не самыми простыми. Чтобы не усугублять ситуацию, постарайтесь искать компромиссы и ни в коем случае не давите на любимого человека. Относитесь проще к деньгам – ваша жадность может стать причиной финансовых проблем.

Весы

Трудности и препятствия будут поджидать вас на каждом шагу. Но вашей энергии и сил хватит для того, чтобы справиться со всем. Разрешить сложные ситуации в зимние и весенние месяцы вам помогут родственники. Середина лета – лучшее время для того, чтобы отдохнуть и набраться сил.

Скорпион

Барышням этого знака зодиакального круга пора бросить свои вредные привычки. Уверенность в себе помогут обрести самые близкие люди. Жизнь будет ставить перед вами весьма сложные задачи, но благодаря своему оптимизму и упорству вы справитесь со всеми!

Стрелец

Вам придется потратить какое-то время на то, чтобы научиться распознавать людей с негативной энергетикой. Астрологи предупреждают: 2022 год заставит вас стать самостоятельнее. Не сопротивляйтесь этому. Постарайтесь ничего не терять – утраченное вы уже никогда не вернете.

Козерог

В новом году вам следует как можно чаще очищать энергетическое пространство в вашем доме. Наиболее благоприятные для этого месяцы – январь, март, август и декабрь. Для того чтобы получить все, чего вы желаете, вам придется потрудиться. Звезды советуют сменить имидж – это позволит вам привлечь удачу.

Водолей

Наступивший год принесет вам материальное благополучие. Возможно, поправить положение удастся благодаря обеспеченному партнеру, которого вы встретите. Те женщины-Водолеи, которые уже состоят в отношениях, будут еще счастливее, чем прежде. Многих представительниц знака ждут препятствия, но только в первые пару месяцев года.

Рыбы

Летние месяцы сложно назвать благоприятными. Зато зима и весна порадуют романтичных и мечтательных представительниц этого знака зодиака. Вам во всем будет сопутствовать удача, вы будете заниматься любимыми делами.