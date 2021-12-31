 

Путин примет личное участие в Пхеньянском саммите народных демократий

31.12.2021, 23:31, Разное
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Президент России лично вылетит в Пхеньян, чтобы выступить на Первом саммите народных демократий. Заявку на участие в форуме подали главы 18 стран.

Цель форума – выработать новые подходы и стратегии развития суверенных демократий, не основанных на ложном понимании народовластия, характерном для стран Запада. Стремительное развитие информационных технологий наносит непоправимый ущерб даже таким устойчивым государствам, как Северная Корея и Белоруссия.

«Главы государств и правительств обсудят способы противодействия тлетворному влиянию западных спецслужб, раскачивающих подлинно демократические государства, пытающиеся навязать свои ложные стандарты и практики, используя, прежде всего, информационно-телекоммуникационную всемирную сеть Интернет», – сообщила глава оргкомитета саммита, сестра руководителя КНДР Ким Ё Чен.

Помимо ведущих стран народной демократии – России, Ирана, Китая и КНДР – в Саммите примут участие руководители непризнанных ДНР, ЛНР, Южной Осетии и Абхазии. Было заявлено присутствие руководителя Народной Федерации Молдавии и Приднестровья, а также Польской Народной Республики, но это объяснили технической ошибкой. Ожидают прибытия глав ряда военно-демократических правительств. Александр Лукашенко выехал в Пхеньян на бронированном поезде. Президент Грузии намерен участвовать в форуме в качестве наблюдателя. Наиболее серьёзные дискуссии ожидаются в воскресенье, когда будет обсуждаться вопрос о российских кредитах и субсидиях на развитие суверенной демократии во всём мире.

Торжественное открытие Саммита народных демократий состоится в субботу, в 12 часов по пхеньянскому времени в Кымсусанском мемориальном дворце Солнца. Почётными сопредседателями первого заседания избраны покойные руководители Северной Кореи Ким Ир Сен и Ким Чен Ир, чьи усыпальницы находятся во Дворце.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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