 

Собянин поздравил москвичей с Новым годом

31.12.2021, 22:14, Разное
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Уходящий год был наполнен работой, тревогами и повседневной суетой, отметил мэр. “Но в этот вечер, наверное, каждый из нас может вспомнить светлые моменты своей жизни”, – сказал градоначальник.

Собянин поблагодарил москвичей за их трудолюбие, таланты и терпение, ветеранов, которые отдали десятилетия своей жизни развитию столицы.
Отдельно мэр выразил слова благодарности врачам и медсестрам, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией.

Несмотря на все сложности, Москва продолжает развиваться, подчеркнул градоначальник. Он напомнил о строительстве нового жилья, станций метро, дорог, школ, детских садов, поликлиник, реставрации памятников архитектуры, благоустройстве дворов и парков.

“Дорогие москвичи, в этот праздничный вечер позвольте поднять бокал за ваше здоровье и пожелать вам и вашим близким благополучия и доброго настроения. С наступающим новым, 2022 годом! С праздником, друзья!” – заключил мэр.



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