Текст нового гимна России напишет Денис Майданов

Заслуженный артист России Денис Майданов поздравил сограждан с наступающим Новым годом и сообщил о своей победе в объявленном Минкультом конкурсе на создание текста нового национального гимна России.

Музыкант сообщил, что в творческом состязании он превзошёл более 50 соперников, среди которых большинство заслуженные и народные артисты, и добавил, что сделал ставку на патриотизм. Также Майданов спел слова нового гимна под гитару.

В этом стремительном мире среди бурь и врагов

Единственный островок стабильности – Россия

К победам и прорывам готов

Россия – первая в мире

Будь нефть это, космос и газ

А кто сомневается в этом

Получит «Цирконом» от нас

Россия – это край патриотов

Россия – земля для людей

Россия – это 200 народов,

Которым нет края родней

Тебе нет равных по силе

Тебе нет равных в уме

Тебя не удастся разрушить

Тебя не удастся сломать

Мы знаем, что ты самая лучшая

Отчизна наша и мать.

Наш флаг разноцветный

Мы с гордостью пронесём

В странах и на континентах

В любую столицу войдём

Гнездо террористов разрушим

Бандитов мы всех покрошим

Покажем всем странам мира

Что лучше всех русский мир

Россия – это край патриотов

Россия – земля для людей

Россия – это 200 народов,

Которым нет края родней

Тебе нет равных по силе

Тебе нет равных в уме

Тебя не удастся разрушить

Тебя не удастся сломать

Мы знаем, что ты самая лучшая

Отчизна наша и мать.

*текст отредактирован в связи с большим количеством грамматических ошибок

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