Текст нового гимна России напишет Денис Майданов
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Заслуженный артист России Денис Майданов поздравил сограждан с наступающим Новым годом и сообщил о своей победе в объявленном Минкультом конкурсе на создание текста нового национального гимна России.
Музыкант сообщил, что в творческом состязании он превзошёл более 50 соперников, среди которых большинство заслуженные и народные артисты, и добавил, что сделал ставку на патриотизм. Также Майданов спел слова нового гимна под гитару.
В этом стремительном мире среди бурь и врагов
Единственный островок стабильности – Россия
К победам и прорывам готов
Россия – первая в мире
Будь нефть это, космос и газ
А кто сомневается в этом
Получит «Цирконом» от нас
Россия – это край патриотов
Россия – земля для людей
Россия – это 200 народов,
Которым нет края родней
Тебе нет равных по силе
Тебе нет равных в уме
Тебя не удастся разрушить
Тебя не удастся сломать
Мы знаем, что ты самая лучшая
Отчизна наша и мать.
Наш флаг разноцветный
Мы с гордостью пронесём
В странах и на континентах
В любую столицу войдём
Гнездо террористов разрушим
Бандитов мы всех покрошим
Покажем всем странам мира
Что лучше всех русский мир
Россия – это край патриотов
Россия – земля для людей
Россия – это 200 народов,
Которым нет края родней
Тебе нет равных по силе
Тебе нет равных в уме
Тебя не удастся разрушить
Тебя не удастся сломать
Мы знаем, что ты самая лучшая
Отчизна наша и мать.
*текст отредактирован в связи с большим количеством грамматических ошибок
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