С наступающим, родные! – Личное мнение
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Пусть ваши желания исполнятся, а когда вы получите желаемое, вы в этом не разочаруетесь.
Пусть настроение будет хорошим, а здоровье — крепким.
Фото: istockphoto.com
Пусть в семье вам будет тепло и спокойно, а на работе — интересно.
Пусть дети вас радуют, а мужья и жёны приятно удивляют. Пусть родители живут как можно дольше.
Пусть друзья почаще приходят в гости.
Пусть проклятая пандемия уже, наконец, закончится, а ей на смену придёт возможность путешествовать, подкреплённая финансовым благополучием вашей семьи.
Пусть 2022 будет ровным, хорошим, радостным годом.
Крепко стойте на ногах. Крепко любите. Крепко дружите.
Спасибо, что читаете.
Я вас люблю.
Что смотрите? Как настроение?
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Источник: Лена Миро
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