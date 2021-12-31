С наступающим, родные! – Личное мнение

Пусть ваши желания исполнятся, а когда вы получите желаемое, вы в этом не разочаруетесь.

Пусть настроение будет хорошим, а здоровье — крепким.



Фото: istockphoto.com

Пусть в семье вам будет тепло и спокойно, а на работе — интересно.

Пусть дети вас радуют, а мужья и жёны приятно удивляют. Пусть родители живут как можно дольше.

Пусть друзья почаще приходят в гости.

Пусть проклятая пандемия уже, наконец, закончится, а ей на смену придёт возможность путешествовать, подкреплённая финансовым благополучием вашей семьи.

Пусть 2022 будет ровным, хорошим, радостным годом.

Крепко стойте на ногах. Крепко любите. Крепко дружите.

Спасибо, что читаете.

Я вас люблю.

Что смотрите? Как настроение?

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