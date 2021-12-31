Дакота Джонсон рассказала о своих отношениях с Крисом Мартином

Дакота Джонсон в новом интервью пояснила об отношениях с Крисом Мартином. По словам актрисы, они с возлюбленным слишком много работают, поэтому предпочитают свободное время проводить вместе дома.

Пару редко можно встретить на светских мероприятиях вместе. Их отношения длятся около четырех лет, однако большая часть их личной жизни скрыта от глаз преданных поклонников. Дакота Джонсон призналась, что иногда они ходят на свидания, но после работы им хочется отдохнуть от всех и побыть наедине. Зачастую они проводят время вместе дома у актрисы.

Также Джонсон рассказала, что подружилась с бывшей возлюбленной Криса Мартина – Гвинет Пелтроу. Именно она помогла паре преодолеть кризис в отношениях, при этом ревности актриса не испытывает к коллеге.

Сейчас актрисе 32 года, однако она ощущает себя одновременно и на 48, и на 26 лет. Вероятной причиной этого стал колоссальный опыт, который Джонсон получила в юном возрасте. Судя по всему, это и позволяет ей сохранять гармонию в отношения со старшим нее на 12 лет солистом группы Coldplay.

Источник: www.ok-magazine.ru