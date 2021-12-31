Мнение: Польша без транзита, запрет вывоза кругляка и «приземление» интернет-гигантов

1. Здравомыслящие поляки осознают, что ссориться с Россией по газовым вопросам невыгодно. Воюя против Газпрома, Польша не только увеличивает собственные расходы на голубое топливо, но и рискует лишиться доходов от транзита российского газа:

https://lenta.ru/news/2021/12/28/potera/

Польша теряет позицию транзитера российского газа, сказал эксперт в области топливного рынка и энергетической безопасности Анджей Шченьсняк в интервью радиостанции RMF FM.

Через польский участок газопровода «Ямал-Европа» не идет экспортный газ, отметил он. «Россияне поставляют газ для наших нужд, это небольшой объем — 2,5 миллиарда кубометров. Однако 30 миллиардов кубометров, что в полтора раза больше, чем Польша потребляет в год, не идут в данный момент в Германию», — подчеркнул Шченьсняк.

Он считает это проблемой Польши, поскольку страна теряет транзитную позицию, а также не получает дохода от обслуживания трубопровода. Россияне стали рассматривать Польшу как запасной участок, уверен эксперт. «Это означает, что если у них достаточно других трубопроводов, таких как Nord Stream 1, турецкий или украинский участки, то они транспортируют по этим трубопроводам», — отметил он. Из-за этого польская компания несет огромные расходы на содержание всей инфраструктуры, а доходов нет.

«Газпром» во время дополнительной сессии аукциона вновь не забронировал мощности газопровода «Ямал-Европа» для транзита газа через Польшу. Предложение на транзит уже неделю остается невостребованным.

2. Россия с завтрашнего дня прекращает вывоз необработанного леса, кругляка:

https://rusplt.ru/economy/vladimir-putin-so-slovami-61cdcb1.html

Начало 2022 года ознаменуется запретом вывоза леса из России. С 1 января в силу вступит соответствующий указ, одобренный российским лидером Владимиром Путиным.

Поручение глава государства дал по итогам совещания осенью 2020 года. Запрет на вывоз из России коснется необработанных или грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.

Путин в прошлом году критично высказался о российской лесной промышленности. Особенно он выдел ситуацию на Дальнем Востоке: «ни в какие ворота не лезет»…

Напомню, что особой угрозы лесам в Сибири нет ни от масштабных вырубок, ни от пожаров. На месте старого леса через какое-то время вырастает новый лес. Защищать леса и проводить мероприятия по их ускоренному восстановлению, конечно, нужно, но главная проблема в другом.

Из-за «чёрных вырубок» российская экономика недополучает налоги, которые могла бы получать. Обработанный лес легче учитывать, сложнее с ним мухлевать. Кроме того, из-за вывоза кругляка наши компании недополучают ту прибыль, которую могли бы получить от обработки леса.

3. Ещё одно важное нововведение с Нового года:

https://lenta.ru/news/2021/12/30/onground/

С 1 января вступает в силу распоряжение Роскомнадзора о «приземлении» — требование к иностранным интернет-гигантам открыть свое официальное представительство на территории России. Изменения вступают в силу в соответствии с законом «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на территории Российской Федерации» (Федеральный закон № 236-ФЗ).

Требования распространяются на IT-гиганты, чья суточная аудитория в России превышает 500 тысяч человек. Нововведения затронут такие компании, как Google, Meta (ранее Facebook), Apple, TikTok, Telegram, Zoom, Twitch, Twitter, Viber, Discord, Spotify, Pinterest.